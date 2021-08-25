https://ria.ru/20210825/mundep-1747208723.html

Депутата Штейн приговорили к году ограничения свободы

Депутата Штейн приговорили к году ограничения свободы - РИА Новости, 25.08.2021

Депутата Штейн приговорили к году ограничения свободы

Преображенский суд Москвы в среду назначил год ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:35

2021-08-25T15:35

2021-08-25T16:08

происшествия

москва

россия

коронавирус в россии

людмила штейн (депутат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_0:39:1240:737_1920x0_80_0_0_84b3a0f172d0e0008d15e8bdb4ba7c83.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в среду назначил год ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к нарушению COVID-норм на несогласованном митинге, сообщили РИА Новости в суде."Штейн Людмила признана виновной, ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сказала собеседница агентства.В частности, депутату запрещено будет без уведомления инспекции уходить из дома по ночам, переезжать, выезжать за пределы Москвы, ходить на массовые мероприятия. Кроме того, она будет обязана дважды в месяц отмечаться у инспектора.Обвинение запрашивало для Штейн два года ограничения свободы.Ранее в рамках этого процесса суд приговорил Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы каждую с примерно таким же набором ограничений, а брата Навального Олега - к условному сроку. Еще один соратник Навального Олег Степанов получил год ограничения свободы. Другие приговоры пока не оглашались.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.

https://ria.ru/20210810/sud-1745191111.html

https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия, коронавирус в россии, людмила штейн (депутат)