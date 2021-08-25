https://ria.ru/20210825/mundep-1747208723.html
Депутата Штейн приговорили к году ограничения свободы
Депутата Штейн приговорили к году ограничения свободы - РИА Новости, 25.08.2021
Депутата Штейн приговорили к году ограничения свободы
Преображенский суд Москвы в среду назначил год ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:35
2021-08-25T15:35
2021-08-25T16:08
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россия
коронавирус в россии
людмила штейн (депутат)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в среду назначил год ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к нарушению COVID-норм на несогласованном митинге, сообщили РИА Новости в суде."Штейн Людмила признана виновной, ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сказала собеседница агентства.В частности, депутату запрещено будет без уведомления инспекции уходить из дома по ночам, переезжать, выезжать за пределы Москвы, ходить на массовые мероприятия. Кроме того, она будет обязана дважды в месяц отмечаться у инспектора.Обвинение запрашивало для Штейн два года ограничения свободы.Ранее в рамках этого процесса суд приговорил Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы каждую с примерно таким же набором ограничений, а брата Навального Олега - к условному сроку. Еще один соратник Навального Олег Степанов получил год ограничения свободы. Другие приговоры пока не оглашались.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
https://ria.ru/20210810/sud-1745191111.html
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происшествия, москва, россия, коронавирус в россии, людмила штейн (депутат)
15:35 25.08.2021 (обновлено: 16:08 25.08.2021)
Депутата Штейн приговорили к году ограничения свободы
Суд в Москве приговорил к году ограничения свободы муниципального депутата Людмилу Штейн
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Преображенский суд Москвы
в среду назначил год ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к нарушению COVID-норм на несогласованном митинге, сообщили РИА Новости в суде.
"Штейн Людмила признана виновной, ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - сказала собеседница агентства.
В частности, депутату запрещено будет без уведомления инспекции уходить из дома по ночам, переезжать, выезжать за пределы Москвы, ходить на массовые мероприятия. Кроме того, она будет обязана дважды в месяц отмечаться у инспектора.
Обвинение запрашивало для Штейн два года ограничения свободы.
Ранее в рамках этого процесса суд приговорил Любовь Соболь
и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш
к полутора годам ограничения свободы каждую с примерно таким же набором ограничений, а брата Навального Олега - к условному сроку. Еще один соратник Навального Олег Степанов получил год ограничения свободы. Другие приговоры пока не оглашались.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России
23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.