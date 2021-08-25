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Шоубиз
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Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег
Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег - РИА Новости, 25.08.2021
Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег
Солисты группы "Отпетые мошенники" Том Хаос и Сергей Аморалов серьезно поругались из-за денег, сообщает StarHit. Том начал готовить сольную программу. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:06
2021-08-25T18:06
шоубиз
деньги
знаменитости
игорь богомазов
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Солисты группы "Отпетые мошенники" Том Хаос и Сергей Аморалов серьезно поругались из-за денег, сообщает StarHit. Том начал готовить сольную программу.Поводом для ссоры стало неравномерное распределение доходов. По словам Хаоса, за его спиной Сергей и концертный директор забирали себе большую часть выручки от концертов. Том решил разорвать общение с коллегами, когда узнал об этомСлухи о конфликтах в группе ходили давно, однако участники опровергали эту информацию. Ранее стало известно, что бывший участник "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов устроился работать в такси из-за пандемии.
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деньги, знаменитости, игорь богомазов
18:06 25.08.2021
 

Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГруппа "Отпетые мошенники"
Группа Отпетые мошенники - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Солисты группы "Отпетые мошенники" Том Хаос и Сергей Аморалов серьезно поругались из-за денег, сообщает StarHit. Том начал готовить сольную программу.
Поводом для ссоры стало неравномерное распределение доходов. По словам Хаоса, за его спиной Сергей и концертный директор забирали себе большую часть выручки от концертов. Том решил разорвать общение с коллегами, когда узнал об этом

"Не ожидал такого поступка от людей, которых считал своей семьей. Мы обязательно встретимся когда-нибудь на концертных площадках, но вряд ли вернем наше общение. Сейчас я готовлю сольную программу, и уже в сентябре состоится мой первый концерт", — заявил артист.

Слухи о конфликтах в группе ходили давно, однако участники опровергали эту информацию. Ранее стало известно, что бывший участник "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов устроился работать в такси из-за пандемии.
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ШоубизДеньгиЗнаменитостиИгорь Богомазов
 
 
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