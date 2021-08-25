https://ria.ru/20210825/moshenniki-1747239624.html

Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег

Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег - РИА Новости, 25.08.2021

Группа "Отпетые мошенники" распалась из-за денег

Солисты группы "Отпетые мошенники" Том Хаос и Сергей Аморалов серьезно поругались из-за денег, сообщает StarHit. Том начал готовить сольную программу. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:06

2021-08-25T18:06

2021-08-25T18:06

шоубиз

деньги

знаменитости

игорь богомазов

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Солисты группы "Отпетые мошенники" Том Хаос и Сергей Аморалов серьезно поругались из-за денег, сообщает StarHit. Том начал готовить сольную программу.Поводом для ссоры стало неравномерное распределение доходов. По словам Хаоса, за его спиной Сергей и концертный директор забирали себе большую часть выручки от концертов. Том решил разорвать общение с коллегами, когда узнал об этомСлухи о конфликтах в группе ходили давно, однако участники опровергали эту информацию. Ранее стало известно, что бывший участник "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов устроился работать в такси из-за пандемии.

https://ria.ru/20210518/shatunov-1732770187.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, знаменитости, игорь богомазов