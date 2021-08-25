https://ria.ru/20210825/mgppu-1746919222.html

Трудности взросления и расставания с семьей изучили психологи

Трудности взросления и расставания с семьей изучили психологи - РИА Новости, 25.08.2021

Трудности взросления и расставания с семьей изучили психологи

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) установили, как на постановку и достижение жизненных целей юношей и девушек... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:00

2021-08-25T08:00

2021-08-25T10:08

наука

общество

москва

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

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университетская наука

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психология

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) установили, как на постановку и достижение жизненных целей юношей и девушек из неполных семей влияет психологическая сепарация (независимость и отрыв от родителей). По их мнению, это поможет разработать программы адресной психологической помощи молодым людям, направленной на создание доверительных отношений с близкими, принятие на себя ответственности за свою жизнь и достижение поставленных целей. Результаты опубликованы в журнале Психология и Психотехника.Психология отделенияСепарация – это закономерный этап взросления, когда юноши и девушки психологически отделяются от родителей: начинают принимать свои собственные решения и самостоятельно организовывать свою жизнь. В процессе "отрыва" молодые люди становятся независимыми от семьи и вступают в партнерские, равноценные отношения с матерью и отцом. Это важный и необходимый этап для формирования личности, объяснили ученые.Специалисты МГППУ проанализировали, как типы психологической сепарации влияют на целеполагание — способность юношей и девушек самостоятельно выбирать и ставить себе цели, а также средства для их достижения. Всего выделяют четыре типа отделения: конфликтный — свобода от чрезмерных чувств вины и ответственности; аттитюдный — оценка ситуации на основе своего личного опыта, а не опыта родителей; эмоциональный — уменьшение зависимости от родительского одобрения; и функциональный — способность человека обеспечить свое существование отдельно от родителей.Целеполагание, как отмечают ученые, это сложный процесс, включающий ценностные (ценности-цели, ценности-средства, смысложизненные ориентации) и операционные (саморегуляция произвольной активности) характеристики, позволяющие осознавать будущие результаты, формулировать и реализовывать цели на всех этапах их достижения. Психологическая сепарация оказывает влияние на эти характеристики.Трудности взросленияВ исследовании приняли участие юноши и девушки из неполных семей, родители которых находились в разводе более восьми лет. При этом отношения с отцом поддерживались, рассказали эксперты."Мы пришли к выводу, что процесс функциональной сепарации юношей от отца может усложнить формирование самостоятельности, которая необходима, чтобы достигнуть поставленных целей. Недостаток общения с отцом в неполной семье, отсутствие наглядного примера, как можно прийти к материальному благополучию, приводит к трудностям на пути к финансовой независимости", — отметила Литвинова.Она считает, что это может быть связано с проблемами обретения собственной идентичности, сложностями поиска работы, которую можно совмещать с учебой. В этом случае вина за проблемы бессознательно переносится на отца, ведь он по-прежнему играет важную роль в жизни молодых людей несмотря на то, что родители в разводе."У девушек, по результатам исследования, повышение самостоятельности в выборе целей затрудняется незавершенностью функциональной сепарации от отца. Пока они материально зависят от взрослого, ставить цели и осмысленно делать свой собственный свободный выбор в учебе, личной и профессиональной жизни им наверняка будет сложно", — заявила Анна Литвинова.Трудности в конфликтной сепарации юношей от матери (в стремлении отстаивать свою позицию и решения) могут привести к нежеланию и неумению самостоятельно продумывать свои действия для достижения цели, а также искать другие пути, если полученные результаты не совпадают с планами."Можно предположить, что нежелание или невозможность юношей изменить отношения с матерью, ведет к переживанию ими недоверия, тревоги, протестному поведению", — объяснила Анна Литвинова.Противоречия отделенияСпециалисты отметили противоречивость результатов исследования. Так, свобода собственного мнения юношей от мнений матери, если конфликтная сепарация завершена, может привести к снижению важности ценности-цели "познание" и ценности-средства "ответственность".Юноши из неполных семей, как отмечают ученые, чаще реализуют ценности самореализации и свободы, используя для этого такие ценности-средства, как твердая воля и эффективность. Девушки чаще стремятся к ценностям-целям личной жизни и здоровья, применяют ценности-средства "воспитанность" и "честность". При этом, чтобы жизнь юных девушек была достаточно насыщенной и действительно приносила им удовольствие, им важно эмоционально и функционально сепарироваться от матери, то есть быть независимой от одобрения и финансовой поддержки родителя.Эксперты считают, что с помощью информации об особенностях влияния психологической сепарации можно разрабатывать и проводить программы оказания психологической помощи юношам и девушкам. Своевременное решение проблем психологической сепарации позволит юношам и девушкам самостоятельно, без внешнего влияния, ставить цели и успешно их достигать.

https://ria.ru/20201222/mgppu-1590191501.html

https://ria.ru/20200626/1573481732.html

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общество, москва, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), навигатор абитуриента, университетская наука, россия, психология