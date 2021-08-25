https://ria.ru/20210825/mavrikiy-1747145065.html

Привитым туристам станет проще попасть на Маврикий

Привитым туристам станет проще попасть на Маврикий - РИА Новости, 25.08.2021

Привитым туристам станет проще попасть на Маврикий

Власти Маврикия объявили о смягчении условий въезда для иностранных путешественников, привитых от COVID-19. Новые правила вступают в силу уже 1 сентября,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:03

2021-08-25T12:03

2021-08-25T12:03

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маврикий

новости - туризм

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Маврикия объявили о смягчении условий въезда для иностранных путешественников, привитых от COVID-19. Новые правила вступают в силу уже 1 сентября, сообщает АТОР.Согласно обновленному протоколу въезда, срок обязательного пребывания в специальном "курортном пузыре" по прилете сокращается с 14 дней до одной недели. Затем туристам разрешается свободно перемещаться по острову.Без карантина и других ограничений для вакцинированных путешественников Маврикий откроется с 1 октября. Привитым туристам для въезда достаточно будет предъявить только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до отправления. Невакцинированным гостям острова по-прежнему придется соблюдать двухнедельный карантин.Напомним, Маврикий признает "Спутник V" и принимает российских туристов с июля, однако прямого авиасообщения пока нет. Сейчас добраться до острова из России можно на стыковочных рейсах Emirates, Turkish Airlines и Air France.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

маврикий

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маврикий, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, россия, коронавирус covid-19, turkish airlines, air france, туризм