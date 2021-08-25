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Стало известно, как будет называться "Матрица 4"

Стало известно, как будет называться "Матрица 4" - РИА Новости, 25.08.2021

Стало известно, как будет называться "Матрица 4"

Представители кинокомпании Warner Bros. объявили официальное название четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" во время презентации на фестивале РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:11

2021-08-25T14:11

2021-08-25T14:11

культура

киану ривз

новости культуры

кино и сериалы

лана вачовски

приянка чопра

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Представители кинокомпании Warner Bros. объявили официальное название четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" во время презентации на фестивале CinemaCon, сообщает Deadline. Лента получила название "Matrix: Resurrections" ("Матрица: Воскрешения"). На фестивале также представили трейлер фильма (релиз в Сети пока не состоялся). По информации Deadline, картина начнется с того, что Томас Андерсон, он же Нео (Киану Ривз), проходит терапию, забыв о "Матрице". Затем он встречает Тринити (Керри-Энн Мосс) в кофейне. Ни один из них не помнит друг друга. Вместе с Ривзом и Мосс на экране также появятся Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра и другие. Режиссер фильма — Лана Вачовски.Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в прокат в конце декабря.

https://ria.ru/20210617/matrix4-1737410164.html

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киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, лана вачовски, приянка чопра