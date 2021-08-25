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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/matrix-1747150499.html
Стало известно, как будет называться "Матрица 4"
Стало известно, как будет называться "Матрица 4" - РИА Новости, 25.08.2021
Стало известно, как будет называться "Матрица 4"
Представители кинокомпании Warner Bros. объявили официальное название четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" во время презентации на фестивале РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:11
2021-08-25T14:11
культура
киану ривз
новости культуры
кино и сериалы
лана вачовски
приянка чопра
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Представители кинокомпании Warner Bros. объявили официальное название четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" во время презентации на фестивале CinemaCon, сообщает Deadline. Лента получила название "Matrix: Resurrections" ("Матрица: Воскрешения"). На фестивале также представили трейлер фильма (релиз в Сети пока не состоялся). По информации Deadline, картина начнется с того, что Томас Андерсон, он же Нео (Киану Ривз), проходит терапию, забыв о "Матрице". Затем он встречает Тринити (Керри-Энн Мосс) в кофейне. Ни один из них не помнит друг друга. Вместе с Ривзом и Мосс на экране также появятся Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра и другие. Режиссер фильма — Лана Вачовски.Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в прокат в конце декабря.
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киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, лана вачовски, приянка чопра
14:11 25.08.2021
 

Стало известно, как будет называться "Матрица 4"

© Warner Bros. Pictures Co. (2003)Кадр из фильма "Матрица: Революция"
Кадр из фильма Матрица: Революция
© Warner Bros. Pictures Co. (2003)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Представители кинокомпании Warner Bros. объявили официальное название четвертой части научно-фантастического боевика "Матрица" во время презентации на фестивале CinemaCon, сообщает Deadline.
Лента получила название "Matrix: Resurrections" ("Матрица: Воскрешения"). На фестивале также представили трейлер фильма (релиз в Сети пока не состоялся).
По информации Deadline, картина начнется с того, что Томас Андерсон, он же Нео (Киану Ривз), проходит терапию, забыв о "Матрице". Затем он встречает Тринити (Керри-Энн Мосс) в кофейне. Ни один из них не помнит друг друга.
Вместе с Ривзом и Мосс на экране также появятся Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Яхья Абдул-Матин II, Приянка Чопра и другие. Режиссер фильма — Лана Вачовски.
Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в прокат в конце декабря.
Кадр из фильма Матрица
17 июня, 17:52Культура
В Сети появился первый отзыв о "Матрице 4"
 
КультураКиану РивзНовости культурыКино и сериалыЛана ВачовскиПриянка Чопра
 
 
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