Лолита назвала женихов дочери дебилами
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская на четвертой "Реальной премии MUSICBOX 2016", проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала о личной жизни дочери Евы в интервью Sobesednik.ru. Артистка отметила, что не торопит дочь с замужеством, а также поддержала ее мысль об отсутствии достойных мужчин.
"Женихов у Евы нет, потому что сейчас пандемия. Мне это нравится. Я ей говорю: "Мамины походы в ЗАГС ты всегда можешь осуществить". Ева тоже по этому поводу не переживает. Я у нее как-то спросила, как на личном фронте. Дочь мне ответила: "Вокруг одни дебилы!". И я ее, кстати, в этом поддерживаю", — сказала Милявская.
Звезда добавила, что у дочери нет аккаунта в социальных сетях, но она много занимается на компьютере. Лолиту это не тревожит: она считает, что при желании Ева сможет все наверстать.
"Я, например, все наверстала в сорок лет. Зажигала по клубам так, что вся Москва до сих пор вспоминает. И Ева успеет в клубах потусить, когда ей этого самой захочется", — заключила певица.
В одном из интервью Милявская признавалась, что ее "корежит" от фамилии бывшего мужа Александра Цекало.
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