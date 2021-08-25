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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210825/lolita-1747180704.html
Лолита назвала женихов дочери дебилами
Лолита назвала женихов дочери дебилами - РИА Новости, 25.08.2021
Лолита назвала женихов дочери дебилами
Певица Лолита Милявская рассказала о личной жизни дочери Евы в интервью Sobesednik.ru. Артистка отметила, что не торопит дочь с замужеством, а также поддержала... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:51
2021-08-25T21:51
шоубиз
дети
лолита милявская
александр цекало
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала о личной жизни дочери Евы в интервью Sobesednik.ru. Артистка отметила, что не торопит дочь с замужеством, а также поддержала ее мысль об отсутствии достойных мужчин.Звезда добавила, что у дочери нет аккаунта в социальных сетях, но она много занимается на компьютере. Лолиту это не тревожит: она считает, что при желании Ева сможет все наверстать."Я, например, все наверстала в сорок лет. Зажигала по клубам так, что вся Москва до сих пор вспоминает. И Ева успеет в клубах потусить, когда ей этого самой захочется", — заключила певица.В одном из интервью Милявская признавалась, что ее "корежит" от фамилии бывшего мужа Александра Цекало.
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дети, лолита милявская, александр цекало, знаменитости, отношения
21:51 25.08.2021
 

Лолита назвала женихов дочери дебилами

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская на четвертой "Реальной премии MUSICBOX 2016", проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
Певица Лолита Милявская на четвертой Реальной премии MUSICBOX 2016, проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала о личной жизни дочери Евы в интервью Sobesednik.ru. Артистка отметила, что не торопит дочь с замужеством, а также поддержала ее мысль об отсутствии достойных мужчин.

"Женихов у Евы нет, потому что сейчас пандемия. Мне это нравится. Я ей говорю: "Мамины походы в ЗАГС ты всегда можешь осуществить". Ева тоже по этому поводу не переживает. Я у нее как-то спросила, как на личном фронте. Дочь мне ответила: "Вокруг одни дебилы!". И я ее, кстати, в этом поддерживаю", — сказала Милявская.

Звезда добавила, что у дочери нет аккаунта в социальных сетях, но она много занимается на компьютере. Лолиту это не тревожит: она считает, что при желании Ева сможет все наверстать.
"Я, например, все наверстала в сорок лет. Зажигала по клубам так, что вся Москва до сих пор вспоминает. И Ева успеет в клубах потусить, когда ей этого самой захочется", — заключила певица.
В одном из интервью Милявская признавалась, что ее "корежит" от фамилии бывшего мужа Александра Цекало.
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