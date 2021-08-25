https://ria.ru/20210825/lolita-1747180704.html

Лолита назвала женихов дочери дебилами

Лолита назвала женихов дочери дебилами - РИА Новости, 25.08.2021

Лолита назвала женихов дочери дебилами

Певица Лолита Милявская рассказала о личной жизни дочери Евы в интервью Sobesednik.ru. Артистка отметила, что не торопит дочь с замужеством, а также поддержала... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T21:51

2021-08-25T21:51

2021-08-25T21:51

шоубиз

дети

лолита милявская

александр цекало

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала о личной жизни дочери Евы в интервью Sobesednik.ru. Артистка отметила, что не торопит дочь с замужеством, а также поддержала ее мысль об отсутствии достойных мужчин.Звезда добавила, что у дочери нет аккаунта в социальных сетях, но она много занимается на компьютере. Лолиту это не тревожит: она считает, что при желании Ева сможет все наверстать."Я, например, все наверстала в сорок лет. Зажигала по клубам так, что вся Москва до сих пор вспоминает. И Ева успеет в клубах потусить, когда ей этого самой захочется", — заключила певица.В одном из интервью Милявская признавалась, что ее "корежит" от фамилии бывшего мужа Александра Цекало.

https://ria.ru/20210522/pensiya-1733465744.html

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дети, лолита милявская, александр цекало, знаменитости, отношения