https://ria.ru/20210825/lobanov-1747251592.html

РЭУ: университеты должны формировать у молодежи "зеленые" ориентиры

РЭУ: университеты должны формировать у молодежи "зеленые" ориентиры - РИА Новости, 25.08.2021

РЭУ: университеты должны формировать у молодежи "зеленые" ориентиры

"Зеленая" повестка уверенно входит во все сферы общественно-экономической жизни. О роли образования в формировании экологических ориентиров и о работе,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:34

2021-08-25T19:34

2021-08-25T19:34

интервью

российская академия наук

рэу имени г. в. плеханова

россия

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"Зеленая" повестка уверенно входит во все сферы общественно-экономической жизни. О роли образования в формировании экологических ориентиров и о работе, ведущейся в этом направлении в РЭУ имени Г. В. Плеханова рассказал в интервью РИА Новости ректор университета Иван Лобанов.— Тема зеленой экономики звучит в мире все громче. Как это отражается на сфере образования? Какой вклад ваш университет вносит в достижение целей устойчивого развития?— Зеленая экономика как направление экономической науки сформировалась на рубеже XX-XXI веков. Это направление включает в себя не только экономические аспекты, но и международные отношения, зеленую политику, антиглобализм, законотворческую деятельность и ряд других сфер. Объектами изучения являются взаимосвязи между ведением экономической деятельности и экологической средой планеты, а также способы управления экономическими системами, которые обеспечивают минимизацию вреда для экологии в долгосрочной перспективе.Мы все знаем, какие тяжелые последствия может иметь нерациональное природопользование. К сожалению, и в мире, и в нашей стране достаточно таких примеров. Для зеленой экономики критически важным является междисциплинарный характер анализа и разработок, проведение расчетов и математического моделирования для определения характера, границ наносимого вреда и формирования целостного видения последствий принимаемых решений. Именно исходя их этих принципов необходимо строить систему подготовки будущих экономистов, менеджеров, юристов, финансистов, чтобы научить их формировать "зеленые" ориентиры в построении систем хозяйствования.В целом мы рассматриваем зеленую экономику как фактор устойчивого развития. С 2019 года наш университет принимает участие в рейтинге Times Higher Education по оценке влияния вузов на достижение целей устойчивого развития, провозглашенных ООН.Университет занимает высокие позиции в мире по ряду целей, мы также планируем публиковать ежегодные доклады о нашем участии в достижении таких целей, как "Достойная работа и экономический рост", "Партнерство в интересах устойчивого развития", "Устойчивые города и населенные пункты", которые тесно связаны с вопросами зеленой экономики.Кроме того, на ресурсах РЭУ запущен молодежный портал экологических проектов, который объединит информацию по зеленым инициативам в нашей стране, к реализации которых привлекается молодежь.— В чем уникальная роль университетов в зеленой повестке и в переходе к новому типу экономики? Каковы риски и как их преодолеть?— Уникальная роль университетов, прежде всего, социально-гуманитарного профиля, заключается в том, чтобы привить принципы зеленой экономики будущим специалистам уже в процессе получения ими высшего образования, дать им возможность в лабораторных условиях (на математических моделях, тренажерах, симуляторах) оценить последствия принимаемых решений, научить их воспринимать целостную картину ведения экономической деятельности, то есть, учитывать не только экономические, но и социальные, экологические и нравственные факторы.Однако здесь есть определенные риски. Университеты могут способствовать формированию зеленой экономики на концептуальном и идеологическом уровне, то есть предложить наиболее общую стратегию действий, помочь выявить "зеленые" ориентиры в развитии системы хозяйствования, способствовать актуализации "зеленых" ценностей для экономических субъектов и даже способствовать внедрению в общество представлений о ценности и необходимости экологичного производства.Но далее идет уровень государственного правового регулирования, принятие соответствующего законодательства, то есть политический уровень. Разработать законодательство, которое одновременно будет способствовать "озеленению" экономики и будет устраивать хозяйствующих субъектов — очень непростая задача, к ее решению в мире только приступают, и на этом пути будет сделано еще немало ошибок. Так что потенциальными рисками являются как вероятные ошибки в правовом регулировании, так и возможный отход от принципов зеленой экономики из-за необходимости решать сиюминутные проблемы.— Какие ключевые изменения произошли в университете в рамках зеленой повестки? И какие планируются?— Сегодня на базе РЭУ происходит формирование новых направлений подготовки, а также включение экологической повестки в текущие образовательные процессы. С 2019 года мы ведем проект "Зеленый университет" — это модель "зеленой" экономики, реализованная на базе вуза. Она включает в себя поведенческие, технические, административные, образовательно-просветительские, воспитательные и имиджевые аспекты. В зеленом вузе реализуются принципы экологического менеджмента и устойчивого развития, что позволяет в реальной среде прививать студентам верную модель экологического поведения, которую в дальнейшем они будут транслировать вовне.— Расскажите о проекте подробнее— Проект "Зеленый университет" предусматривает три направления. Первое, под названием "Зеленый кампус", включает раздельный сбор мусора, энерго- и водосбережение, ответственное потребление (закупки). Второе направление — это эко-инициативы, в том числе акции по сбору макулатуры, батареек, экологические субботники, транспортные программы, акции по озеленению территорий университета, участие в мировых и локальных экологических акциях, в "зеленых" рейтингах. И третье — это эко-образование и эко-просвещение, что включает организацию социальной рекламы в кампусе, организацию открытых лекций, посвященных экокультуре, введение курса по выбору "зеленая экономика".Также с сентября 2021 года в рамках этого проекта в учебные планы по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" введены отдельные треки, состоящие из 3-4 дисциплин, затрагивающих управленческие, финансовые, производственные, кадровые и другие аспекты зеленой экономики. Рассматривая "зеленые" инициативы как вклад в устойчивое развитие, студенты и ученые будут изучать экономические, социально-политические и демографические факторы и последствия рационального потребления ресурсов.В будущем мы планируем установить сотрудничество с Международным научно-образовательным Консорциумом "Кадры для зеленой экономики" (учредители — Объединенный институт высоких температур РАН, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Российский университет дружбы народов, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Тюменский государственный университет) с тем, чтобы объединить не только образовательные, но и научные усилия в сфере зеленой экономики.— Что разворот в сторону зеленой экономики даст студентам, как скажется на абитуриентах?— Для студентов внедрение в образовательный процесс принципов зеленой экономики даст возможность получить более актуальное образование, сформировать те навыки и компетенции, которые совершенно точно понадобятся им, независимо от того, будут ли они работать в частных компаниях, государственных корпорациях или в сфере госуправления. Элементы зеленой экономики, такие как бережливое производство, экономика замкнутого цикла, устойчивое развитие, природоохранная деятельность, "зеленый офис", "зеленое производство", "зеленая энергия" сейчас встречаются все чаще и чаще.Для абитуриентов те вузы, которые предлагают образовательные программы, включающие элементы зеленой экономики, станут более привлекательными, поскольку общественное мнение, СМИ, государственная политика также начинают уделять все больше внимания вопросам экологии и климата.— Какие исследования были проведены в последнее время в университете по теме зеленой экономики?— Наши ученые проводят такие исследования уже несколько десятков лет. За последнее время наибольший интерес вызвал целый ряд работ, которые проводились, как правило, совместно с иностранными коллегами и учеными ведущих российских вузов и научных организаций. Среди них: оценка инвестиционной привлекательности проектов на основе факторов окружающей среды, организация государственного управления производством пластмасс на основе решений ООН по охране окружающей среды, управление природно-ресурсным потенциалом территориальных экосистем региона, устойчивое развитие коренных народов Арктики: подход к оптимизации проектов горнодобывающей компании, развитие экотуризма в России, экоарттерапия как фактор развития экологического сознания студентов и другие.Это, конечно, только малая часть того, что делает университет в этом направлении. Всего за период с 2015 года ученые РЭУ имени Г.В. Плеханова провели около 100 исследований различных аспектов зеленой экономики.Отдельно стоит выделить исследования базовой кафедры Химии перспективных материалов и технологий и научной лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологии". Их разработки в области создания полимерных композиционных материалов на основе отходов сельского хозяйства и биополимеров играют важную роль в решении проблем декарбонизации российской полимерной промышленности. Также востребованы разработки нашего Инжинирингового центра в области стимулирования поглотительной способности различных природных экосистем продуктами на основе техногенных отходов, разработки в области возобновляемой энергетики, в том числе создания технологий прямого преобразования рассеянного тепла промышленных предприятий, объектов ЖКХ, автотранспорта для производства зеленой электроэнергии.— Как вы считаете, какие инициативы и меры со стороны государства потребуются для перехода на зеленую экономику?— Сейчас в России ведется активная работа, связанная с подготовкой механизмов "зеленой" трансформации экономики. Важнейшим шагом, на мой взгляд, должна быть четкая артикуляция правил игры для бизнеса. Будет ли у нас в стране введен углеродный налог? Заработает ли национальная биржа по торговле квотами на выбросы парниковых газов, как, например, недавно запущенная в Китае? Какие меры стимуляции и поддержки перехода на низкоуглеродные технологии планируются? Какова роль отечественных науки и образования в этом процессе? Думаю, ответы на эти и другие вопросы вскоре будут выработаны в результате плотного взаимодействия основных стейкхолдеров декарбонизации — промышленности, государства, научно-образовательной сферы.

https://na.ria.ru/20210823/vyatgu-1746544097.html

https://ria.ru/20210719/golikova-1741920859.html

https://ria.ru/20210813/vodorod-1745574465.html

https://ria.ru/20210609/phosagro-1736319175.html

https://ria.ru/20210609/phosagro-1736312750.html

https://ria.ru/20210323/sfu-1602301257.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, российская академия наук, рэу имени г. в. плеханова, россия