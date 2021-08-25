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В ЛНР мужчину приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену
В ЛНР мужчину приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 25.08.2021
В ЛНР мужчину приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену
Жителя подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике города Антрацита, работавшего на территории ЛНР на спецслужбы Украины, приговорили к... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:14
2021-08-25T14:23
в мире
украина
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минск
служба безопасности украины
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луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Жителя подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике города Антрацита, работавшего на территории ЛНР на спецслужбы Украины, приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры республики."Житель города Антрацит осужден Верховным судом ЛНР за совершение государственной измены и незаконный оборот взрывчатых веществ", - сообщил представитель генпрокуратуры.По версии ведомства, в 2017 году жителя Антрацита, когда он находился на подконтрольной Киеву территории, завербовала Служба безопасности Украины для сотрудничества и оказания помощи разведке. Мужчина, вернувшись на территорию ЛНР, стал выполнять задания СБУ по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну."Наряду с совершением государственной измены подсудимый незаконно хранил взрывчатое вещество (аммонит) по месту своего жительства. На судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, от дачи показаний отказался, указав на наличие в его действиях идейных соображений", - дополнил представитель генпрокуратуры. Он уточнил, что "суд приговорил мужчину к 12 годам шести месяцам лишения свободы со штрафом".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210823/lnr-1746903897.html
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в мире, украина, оон, минск, служба безопасности украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
14:14 25.08.2021 (обновлено: 14:23 25.08.2021)
 
В ЛНР мужчину приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену

Генпрокуратура ЛНР приговорила мужчину к 12,5 года тюрьмы за сотрудничество со спецслужбами Украины

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Жителя подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике города Антрацита, работавшего на территории ЛНР на спецслужбы Украины, приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры республики.
"Житель города Антрацит осужден Верховным судом ЛНР за совершение государственной измены и незаконный оборот взрывчатых веществ", - сообщил представитель генпрокуратуры.
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По версии ведомства, в 2017 году жителя Антрацита, когда он находился на подконтрольной Киеву территории, завербовала Служба безопасности Украины для сотрудничества и оказания помощи разведке. Мужчина, вернувшись на территорию ЛНР, стал выполнять задания СБУ по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну.
"Наряду с совершением государственной измены подсудимый незаконно хранил взрывчатое вещество (аммонит) по месту своего жительства. На судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, от дачи показаний отказался, указав на наличие в его действиях идейных соображений", - дополнил представитель генпрокуратуры. Он уточнил, что "суд приговорил мужчину к 12 годам шести месяцам лишения свободы со штрафом".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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