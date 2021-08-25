https://ria.ru/20210825/lnr-1747190572.html

В ЛНР мужчину приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену

В ЛНР мужчину приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 25.08.2021

В ЛНР мужчину приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену

Жителя подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике города Антрацита, работавшего на территории ЛНР на спецслужбы Украины, приговорили к... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:14

2021-08-25T14:14

2021-08-25T14:23

в мире

украина

оон

минск

служба безопасности украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Жителя подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике города Антрацита, работавшего на территории ЛНР на спецслужбы Украины, приговорили к 12,5 года тюрьмы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры республики."Житель города Антрацит осужден Верховным судом ЛНР за совершение государственной измены и незаконный оборот взрывчатых веществ", - сообщил представитель генпрокуратуры.По версии ведомства, в 2017 году жителя Антрацита, когда он находился на подконтрольной Киеву территории, завербовала Служба безопасности Украины для сотрудничества и оказания помощи разведке. Мужчина, вернувшись на территорию ЛНР, стал выполнять задания СБУ по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну."Наряду с совершением государственной измены подсудимый незаконно хранил взрывчатое вещество (аммонит) по месту своего жительства. На судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, от дачи показаний отказался, указав на наличие в его действиях идейных соображений", - дополнил представитель генпрокуратуры. Он уточнил, что "суд приговорил мужчину к 12 годам шести месяцам лишения свободы со штрафом".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210823/lnr-1746903897.html

https://ria.ru/20210823/donbass-1746849122.html

украина

минск

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, минск, служба безопасности украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс