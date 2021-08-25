https://ria.ru/20210825/lavrov-1747273821.html

Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым

Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым - РИА Новости, 26.08.2021

Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым

Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-25T23:40

2021-08-25T23:40

2021-08-26T05:08

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым."Приятно было сегодня провести в Вене встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров мы уделили внимание совместной борьбе с COVID-19, Афганистану, Белоруссии, экономике, гражданскому обществу и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией", - написал Курц в Twitter.Лавров находится с официальным визитом в столице Австрии 25-26 августа.

https://ria.ru/20210825/lavrov-1747193668.html

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в мире, twitter, австрия, белоруссия, афганистан, сергей лавров, себастьян курц