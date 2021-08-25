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Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым
Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым - РИА Новости, 26.08.2021
Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым
Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-25T23:40
2021-08-26T05:08
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афганистан
сергей лавров
себастьян курц
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым."Приятно было сегодня провести в Вене встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров мы уделили внимание совместной борьбе с COVID-19, Афганистану, Белоруссии, экономике, гражданскому обществу и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией", - написал Курц в Twitter.Лавров находится с официальным визитом в столице Австрии 25-26 августа.
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в мире, twitter, австрия, белоруссия, афганистан, сергей лавров, себастьян курц
23:40 25.08.2021 (обновлено: 05:08 26.08.2021)
 
Канцлер Австрии положительно оценил встречу с Лавровым

Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу с главой МИД России Лавровым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Приятно было сегодня провести в Вене встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров мы уделили внимание совместной борьбе с COVID-19, Афганистану, Белоруссии, экономике, гражданскому обществу и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией", - написал Курц в Twitter.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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В миреTwitterАвстрияБелоруссияАфганистанСергей ЛавровСебастьян Курц
 
 
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