https://ria.ru/20210825/lavrov-1747200326.html

Лавров заявил, что новые законы на Украине противоречат Минским соглашениям

Лавров заявил, что новые законы на Украине противоречат Минским соглашениям - РИА Новости, 25.08.2021

Лавров заявил, что новые законы на Украине противоречат Минским соглашениям

Новые и принятые на Украине законы уже не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей по урегулированию на востоке, в том числе по особому статусу Донбасса, РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:59

2021-08-25T14:59

2021-08-25T15:55

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минские соглашения

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Новые и принятые на Украине законы уже не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей по урегулированию на востоке, в том числе по особому статусу Донбасса, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики переходного периода, просто выкорчевывают все, что требуют от них (Украины) сделать минские договоренности. Украинские власти просто не хотят их выполнять. Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина, в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права, в отношении амнистии и в отношении организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии."Поразительно, что мы эти факты предъявляем нашим западным коллегам, делали это недавно в ходе визита канцлера (Германии Ангелы) Меркель в РФ. Но они ничего не могут ответить", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747187244.html

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в мире, украина, киев, сергей лавров, мид австрии, обсе, минские соглашения, россия