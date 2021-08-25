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Лавров назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевным
Лавров назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевным - РИА Новости, 25.08.2021
Лавров назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевным
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС, контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:50
2021-08-25T13:50
в мире
москва
евросоюз
брюссель
сергей лавров
александер шалленберг
россия
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС, контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя."Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским Союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России. Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
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в мире, москва, евросоюз, брюссель, сергей лавров, александер шалленберг, россия
13:50 25.08.2021
 
Лавров назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевным

Глава МИД Лавров назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевным

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС, контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя.
"Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским Союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России. Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
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