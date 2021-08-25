https://ria.ru/20210825/lager-1747189045.html

Путин рассказал об обеспечении безопасности детских лагерей

Путин рассказал об обеспечении безопасности детских лагерей - РИА Новости, 25.08.2021

Путин рассказал об обеспечении безопасности детских лагерей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо точно знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность детей. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:06

2021-08-25T14:06

2021-08-25T14:22

общество

владимир путин

детский отдых

детские вопросы

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747094403_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_dd511d7c195e5e2ae140d32c41e147e9.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо точно знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность детей."Первое, о чем вы сказали, - это перепрофилирование организаций, которые занимаются детским летним отдыхом. После трагедий, о которых знает вся страна, тоже знаете об этом, мною были даны поручения осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций. Это, конечно, нагрузка дополнительная, должны отдавать себе в этом отчет, но неизбежная, мы должны точно понимать и знать, что происходит в этих учреждениях или организациях, и сделать все для обеспечения безопасности детей", - заявил Путин в ходе встречи с представителями общественности.Он уточнил, что эта работа должна происходить в нормальном режиме без необоснованной нагрузки на организации.

https://ria.ru/20210813/lager-1745708137.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, детский отдых, детские вопросы, социальный навигатор