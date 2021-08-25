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Путин рассказал об обеспечении безопасности детских лагерей
Путин рассказал об обеспечении безопасности детских лагерей - РИА Новости, 25.08.2021
Путин рассказал об обеспечении безопасности детских лагерей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо точно знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность детей. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:06
2021-08-25T14:22
общество
владимир путин
детский отдых
детские вопросы
социальный навигатор
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо точно знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность детей."Первое, о чем вы сказали, - это перепрофилирование организаций, которые занимаются детским летним отдыхом. После трагедий, о которых знает вся страна, тоже знаете об этом, мною были даны поручения осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций. Это, конечно, нагрузка дополнительная, должны отдавать себе в этом отчет, но неизбежная, мы должны точно понимать и знать, что происходит в этих учреждениях или организациях, и сделать все для обеспечения безопасности детей", - заявил Путин в ходе встречи с представителями общественности.Он уточнил, что эта работа должна происходить в нормальном режиме без необоснованной нагрузки на организации.
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общество, владимир путин, детский отдых, детские вопросы, социальный навигатор
14:06 25.08.2021 (обновлено: 14:22 25.08.2021)
 
Путин рассказал об обеспечении безопасности детских лагерей

Президент Путин: мы должны знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо точно знать, что происходит в детских лагерях, и обеспечить безопасность детей.
"Первое, о чем вы сказали, - это перепрофилирование организаций, которые занимаются детским летним отдыхом. После трагедий, о которых знает вся страна, тоже знаете об этом, мною были даны поручения осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций. Это, конечно, нагрузка дополнительная, должны отдавать себе в этом отчет, но неизбежная, мы должны точно понимать и знать, что происходит в этих учреждениях или организациях, и сделать все для обеспечения безопасности детей", - заявил Путин в ходе встречи с представителями общественности.
Он уточнил, что эта работа должна происходить в нормальном режиме без необоснованной нагрузки на организации.
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