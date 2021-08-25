https://ria.ru/20210825/kuba-1747154774.html

Посол Кубы в Канаде назвала причину протестов в стране

Посол Кубы в Канаде назвала причину протестов в стране - РИА Новости, 25.08.2021

Посол Кубы в Канаде назвала причину протестов в стране

Протесты на Кубе - результат совокупности эмбарго США, роста числа случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса, усталости от пандемии и дефицита ресурсов,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:09

2021-08-25T11:09

2021-08-25T11:09

в мире

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оон

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куба

генеральная ассамблея оон

жозефина видаль

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ОТТАВА, 25 авг - РИА Новости. Протесты на Кубе - результат совокупности эмбарго США, роста числа случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса, усталости от пандемии и дефицита ресурсов, заявила РИА Новости посол Кубы в Канаде Жозефина Видаль."Это совокупность санкций США, эпидемии, усталости от эпидемии, дефицита ресурсов и недостатков в нашем управлении экономикой", - отметила Видаль.По ее словам, протесты были оправданы, а протестующие выступали против реальных проблем. Посол признала, что правительство допустило просчеты, однако, по мнению дипломата, наблюдаемое в стране насилие было вызвано дезинформацией, распространяемой кубинскими эмигрантами и их потомками, а также криминальными элементами из американского штата Флорида.Видаль указала на то, что в отличие от западных стран власти Кубы не применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Дипломат также опровергла информацию о том, что протесты длятся до сих пор, заявив, что они прошли с 11 по 12 июля.По словам Видаль, Куба эффективно боролась с пандемией до июня, но распространение штамма "дельта" началось до того, как вакцинация в стране набрала обороты. "Если вы действительно хотите помочь народу Кубы, вы должны ослабить санкции в отношении кубинцев", - добавила посол.Видаль выразила благодарность Канаде за то, что та проголосовала в поддержку кубинской резолюции против эмбарго США в Генассамблее ООН, а также за помощь Гаване в борьбе против пандемии COVID-19. "Канада традиционно голосовала в Генассамблее ООН за кубинскую резолюцию против блокады США. Я считаю, что это очень важное голосование для Кубы, и мы всегда выражаем благодарность канадскому правительству за их голос", - добавила посол.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон ввел в отношении страны торгово-экономическое эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены эмбарго, в поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов организации.

https://ria.ru/20210813/sanktsii-1745676021.html

https://ria.ru/20210723/kitay-1742535290.html

сша

флорида

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, флорида, куба, генеральная ассамблея оон, жозефина видаль