https://ria.ru/20210825/krym-1747227276.html

На Украине назвали единственное возможное решение проблемы Крыма

На Украине назвали единственное возможное решение проблемы Крыма - РИА Новости, 25.08.2021

На Украине назвали единственное возможное решение проблемы Крыма

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Наш" рассказал о единственном возможном решении проблемы Крыма. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:07

2021-08-25T17:07

2021-08-25T17:07

политика

украина

сша

республика крым

евросоюз

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Наш" рассказал о единственном возможном решении проблемы Крыма.Он напомнил, что полуостров конституционно закреплен за Россией и соединен с ней мостом. Кроме того, на сегодняшний день Москва реализует в регионе большую инвестиционную программу.Политолог добавил, что проведенный Киевом саммит "Крымской платформы" был ритуальным действом и не дал никакого практического результата: участники мероприятия просто приняли набор декларативных заявлений."Не создано фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины", — подчеркнул Ермолаев.Он также отметил, что все это не мешает России активно сотрудничать с Западом: Москва совместно с Евросоюзом реализует уникальные проекты вроде "Северного потока — 2". В свою очередь, США работают с Россией над вопросами стратегической стабильности и взаимодействуют с ней по Афганистану и Сирии, заключил эксперт.В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210825/krym-1747204983.html

украина

сша

республика крым

россия

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политика, украина, сша, республика крым, евросоюз, россия