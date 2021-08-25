На Украине назвали единственное возможное решение проблемы Крыма
Украинский политолог Ермолаев заявил, что Крым ждет судьба Курил
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Наш" рассказал о единственном возможном решении проблемы Крыма.
"Это уже часть федеративного устройства. <…> Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению", — посетовал Ермолаев.
Политолог добавил, что проведенный Киевом саммит "Крымской платформы" был ритуальным действом и не дал никакого практического результата: участники мероприятия просто приняли набор декларативных заявлений.
"Не создано фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины", — подчеркнул Ермолаев.
Он также отметил, что все это не мешает России активно сотрудничать с Западом: Москва совместно с Евросоюзом реализует уникальные проекты вроде "Северного потока — 2". В свою очередь, США работают с Россией над вопросами стратегической стабильности и взаимодействуют с ней по Афганистану и Сирии, заключил эксперт.
В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".