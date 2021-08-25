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На Украине назвали единственное возможное решение проблемы Крыма
На Украине назвали единственное возможное решение проблемы Крыма - РИА Новости, 25.08.2021
На Украине назвали единственное возможное решение проблемы Крыма
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Наш" рассказал о единственном возможном решении проблемы Крыма. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:07
2021-08-25T17:07
политика
украина
сша
республика крым
евросоюз
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Наш" рассказал о единственном возможном решении проблемы Крыма.Он напомнил, что полуостров конституционно закреплен за Россией и соединен с ней мостом. Кроме того, на сегодняшний день Москва реализует в регионе большую инвестиционную программу.Политолог добавил, что проведенный Киевом саммит "Крымской платформы" был ритуальным действом и не дал никакого практического результата: участники мероприятия просто приняли набор декларативных заявлений."Не создано фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины", — подчеркнул Ермолаев.Он также отметил, что все это не мешает России активно сотрудничать с Западом: Москва совместно с Евросоюзом реализует уникальные проекты вроде "Северного потока — 2". В свою очередь, США работают с Россией над вопросами стратегической стабильности и взаимодействуют с ней по Афганистану и Сирии, заключил эксперт.В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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украина
сша
республика крым
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политика, украина, сша, республика крым, евросоюз, россия
17:07 25.08.2021
 
На Украине назвали единственное возможное решение проблемы Крыма

Украинский политолог Ермолаев заявил, что Крым ждет судьба Курил

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Наш" рассказал о единственном возможном решении проблемы Крыма.
Он напомнил, что полуостров конституционно закреплен за Россией и соединен с ней мостом. Кроме того, на сегодняшний день Москва реализует в регионе большую инвестиционную программу.
"Это уже часть федеративного устройства. <…> Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению", — посетовал Ермолаев.
Политолог добавил, что проведенный Киевом саммит "Крымской платформы" был ритуальным действом и не дал никакого практического результата: участники мероприятия просто приняли набор декларативных заявлений.
"Не создано фондов, связанных с инвестированием крымских проблем. Я веду просто к тому, что это, скорее, поддержка имиджа Украины, но не политики Украины", — подчеркнул Ермолаев.
Он также отметил, что все это не мешает России активно сотрудничать с Западом: Москва совместно с Евросоюзом реализует уникальные проекты вроде "Северного потока — 2". В свою очередь, США работают с Россией над вопросами стратегической стабильности и взаимодействуют с ней по Афганистану и Сирии, заключил эксперт.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
 
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