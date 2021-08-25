https://ria.ru/20210825/krym-1747204983.html
В Турции заявили, что Крым принадлежит татарам-тюркам
В Турции заявили, что Крым принадлежит татарам-тюркам - РИА Новости, 25.08.2021
В Турции заявили, что Крым принадлежит татарам-тюркам
Обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан, комментируя саммит "Крымская платформа" в Киеве, высказалась о принадлежности полуострова. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:21
2021-08-25T15:21
2021-08-25T16:21
политика
украина
республика крым
турция
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан, комментируя саммит "Крымская платформа" в Киеве, высказалась о принадлежности полуострова.По ее словам, выступление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на саммите было "самым острым" и напоминает о четкой позиции Анкары в этом вопросе. Глава МИД, в частности, заявил, что международная система недостаточно эффективна для решения проблемы Крыма, и призвал сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.Автор публикации отметила, что Москву не волнует позиция других государств относительно российских регионов. Президент страны Владимир Путин мастерски отстаивает свою позицию, используя элегантный дипломатический язык, а Европа и США довольствуются простым ворчанием, считает Синан."В этом и состоит суть проблемы", — подытожила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, украина, республика крым, турция, владимир путин, россия
15:21 25.08.2021 (обновлено: 16:21 25.08.2021)
В Турции заявили, что Крым принадлежит татарам-тюркам
Турецкая журналистка Мерьем Айбике Синан: Крым принадлежит татарам-тюркам