https://ria.ru/20210825/krym-1747204983.html

В Турции заявили, что Крым принадлежит татарам-тюркам

В Турции заявили, что Крым принадлежит татарам-тюркам - РИА Новости, 25.08.2021

В Турции заявили, что Крым принадлежит татарам-тюркам

Обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан, комментируя саммит "Крымская платформа" в Киеве, высказалась о принадлежности полуострова. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:21

2021-08-25T15:21

2021-08-25T16:21

политика

украина

республика крым

турция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан, комментируя саммит "Крымская платформа" в Киеве, высказалась о принадлежности полуострова.По ее словам, выступление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу на саммите было "самым острым" и напоминает о четкой позиции Анкары в этом вопросе. Глава МИД, в частности, заявил, что международная система недостаточно эффективна для решения проблемы Крыма, и призвал сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.Автор публикации отметила, что Москву не волнует позиция других государств относительно российских регионов. Президент страны Владимир Путин мастерски отстаивает свою позицию, используя элегантный дипломатический язык, а Европа и США довольствуются простым ворчанием, считает Синан."В этом и состоит суть проблемы", — подытожила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210825/peskov-1747177750.html

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политика, украина, республика крым, турция, владимир путин, россия