https://ria.ru/20210825/krym-1747147834.html
Кучма назвал причины потери Крыма Украиной
Кучма назвал причины потери Крыма Украиной - РИА Новости, 25.08.2021
Кучма назвал причины потери Крыма Украиной
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает бездействие украинских властей причиной потери Крыма в 2014 году. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:33
2021-08-25T10:33
2021-08-25T15:31
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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма считает бездействие украинских властей причиной потери Крыма в 2014 году."Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению", — заявил Кучма в интервью изданию "Украинская правда".Рассуждая о ходе конфликта в Донбассе, экс-президент высказал мнение, что если бы Украина не перешла к "сопротивлению", то могла бы прекратить существование как государство. "Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению. — Прим. ред.). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия", — добавил экс-президент.
https://ria.ru/20210824/vozvraschenie-1747092549.html
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в мире, украина, леонид кучма, донбасс
10:33 25.08.2021 (обновлено: 15:31 25.08.2021)
Кучма назвал причины потери Крыма Украиной
Экс-президент Украины Кучма: бездействие властей стало причиной потери Крыма в 2014 году