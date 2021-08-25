https://ria.ru/20210825/krym-1747147834.html

Кучма назвал причины потери Крыма Украиной

Кучма назвал причины потери Крыма Украиной - РИА Новости, 25.08.2021

Кучма назвал причины потери Крыма Украиной

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает бездействие украинских властей причиной потери Крыма в 2014 году. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:33

2021-08-25T10:33

2021-08-25T15:31

в мире

украина

леонид кучма

донбасс

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма считает бездействие украинских властей причиной потери Крыма в 2014 году."Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению", — заявил Кучма в интервью изданию "Украинская правда".Рассуждая о ходе конфликта в Донбассе, экс-президент высказал мнение, что если бы Украина не перешла к "сопротивлению", то могла бы прекратить существование как государство. "Могли и не переходить, конечно (к сопротивлению. — Прим. ред.). Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия", — добавил экс-президент.

https://ria.ru/20210824/vozvraschenie-1747092549.html

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в мире, украина, леонид кучма, донбасс