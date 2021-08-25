09:59 25.08.2021 (обновлено: 10:01 25.08.2021)
Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности
Немецкие читатели Die Zeit высмеяли заявления Зеленского на саммите о "возвращении" Крыма
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали международный саммит "Крымская платформа", расценив его как "коллективное отрицание реальности".
На встрече президент Украины Владимир Зеленский объявил об "обратном отсчете времени деокупации Крыма" и пожаловался на Россию, которая, по его мнению, за семь лет превратила полуостров в неблагополучную военную базу. Другие участники мероприятия согласились с такой позицией и призвали исключить "легализацию аннексии".
"При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант",— написал Zweispruch.
"Шутить он по-прежнему мастер", — резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars.
Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей.
"Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается? " —возмутился PET111.
"Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется",— подытожил Benutzername_008.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждали вопрос "возвращения" полуострова. Участвовали более 40 стран и международных организаций. Владимир Зеленский назвал мероприятие успешным, отметив, что на нем сформировалась "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России".
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, посчитал форум "шабашем", на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал "Крымскую платформу" словами "антироссийское" и "чрезвычайно недружественное мероприятие".
24 августа, 17:26В МИД объяснили невозможность участия России в "Крымской платформе"