https://ria.ru/20210825/krym-1747142164.html

Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности

Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности - РИА Новости, 25.08.2021

Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности

Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали международный саммит "Крымская платформа", расценив его как "коллективное отрицание реальности". РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:59

2021-08-25T09:59

2021-08-25T10:01

политика

украина

киев

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали международный саммит "Крымская платформа", расценив его как "коллективное отрицание реальности".На встрече президент Украины Владимир Зеленский объявил об "обратном отсчете времени деокупации Крыма" и пожаловался на Россию, которая, по его мнению, за семь лет превратила полуостров в неблагополучную военную базу. Другие участники мероприятия согласились с такой позицией и призвали исключить "легализацию аннексии".Пользователи Die Zeit при этом посчитали, что высказывания о возвращении полуострова Киеву несерьезны и не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий."При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант",— написал Zweispruch."Шутить он по-прежнему мастер", — резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars.Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей."Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается? " —возмутился PET111.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждали вопрос "возвращения" полуострова. Участвовали более 40 стран и международных организаций. Владимир Зеленский назвал мероприятие успешным, отметив, что на нем сформировалась "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России".Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, посчитал форум "шабашем", на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал "Крымскую платформу" словами "антироссийское" и "чрезвычайно недружественное мероприятие".

https://ria.ru/20210825/krym-1747136571.html

https://ria.ru/20210824/platforma-1747069772.html

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киев

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политика, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, россия