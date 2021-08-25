Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/krym-1747142164.html
Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности
Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности - РИА Новости, 25.08.2021
Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности
Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали международный саммит "Крымская платформа", расценив его как "коллективное отрицание реальности". РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:59
2021-08-25T10:01
политика
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746906997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_652e8d028284b631a91cf12f627103e8.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали международный саммит "Крымская платформа", расценив его как "коллективное отрицание реальности".На встрече президент Украины Владимир Зеленский объявил об "обратном отсчете времени деокупации Крыма" и пожаловался на Россию, которая, по его мнению, за семь лет превратила полуостров в неблагополучную военную базу. Другие участники мероприятия согласились с такой позицией и призвали исключить "легализацию аннексии".Пользователи Die Zeit при этом посчитали, что высказывания о возвращении полуострова Киеву несерьезны и не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий."При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант",— написал Zweispruch."Шутить он по-прежнему мастер", — резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars.Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей."Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается? " —возмутился PET111.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждали вопрос "возвращения" полуострова. Участвовали более 40 стран и международных организаций. Владимир Зеленский назвал мероприятие успешным, отметив, что на нем сформировалась "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России".Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, посчитал форум "шабашем", на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал "Крымскую платформу" словами "антироссийское" и "чрезвычайно недружественное мероприятие".
https://ria.ru/20210825/krym-1747136571.html
https://ria.ru/20210824/platforma-1747069772.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746906997_935:245:3072:1848_1920x0_80_0_0_c08952f510393d2f040d28a1dbf5e00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, россия
09:59 25.08.2021 (обновлено: 10:01 25.08.2021)
 
Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности

Немецкие читатели Die Zeit высмеяли заявления Зеленского на саммите о "возвращении" Крыма

© Фото : пресс-служба президента УкраиныСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали международный саммит "Крымская платформа", расценив его как "коллективное отрицание реальности".
На встрече президент Украины Владимир Зеленский объявил об "обратном отсчете времени деокупации Крыма" и пожаловался на Россию, которая, по его мнению, за семь лет превратила полуостров в неблагополучную военную базу. Другие участники мероприятия согласились с такой позицией и призвали исключить "легализацию аннексии".
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 09:00
Постпред при президенте оценил итоги "Крымской платформы"
Пользователи Die Zeit при этом посчитали, что высказывания о возвращении полуострова Киеву несерьезны и не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий.
"При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант",— написал Zweispruch.
"Шутить он по-прежнему мастер", — резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars.
Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей.
"Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается? " —возмутился PET111.
"Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется",— подытожил Benutzername_008.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждали вопрос "возвращения" полуострова. Участвовали более 40 стран и международных организаций. Владимир Зеленский назвал мероприятие успешным, отметив, что на нем сформировалась "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России".
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, посчитал форум "шабашем", на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал "Крымскую платформу" словами "антироссийское" и "чрезвычайно недружественное мероприятие".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:26
В МИД объяснили невозможность участия России в "Крымской платформе"
 
ПолитикаУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния