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Постпред при президенте оценил итоги "Крымской платформы"
Постпред при президенте оценил итоги "Крымской платформы" - РИА Новости, 25.08.2021
Постпред при президенте оценил итоги "Крымской платформы"
Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что итоги саммита "Крымская платформа" стали безрадостными для... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:00
2021-08-25T09:00
в мире
украина
киев
республика крым
дмитрий песков
нато
сергей лавров
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что итоги саммита "Крымская платформа" стали безрадостными для его организаторов.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Сегодня уже можно подводить первые итоги так называемой платформы по "деоккупации" Крыма. Как и следовало ожидать, они оказались безрадостными для инициаторов этой провокации. Оправдания (президента Украины Владимира) Зеленского, что Россия запугала натовцев, а кроме них мало кто еще приехал в Киев, выглядели просто жалко на фоне попыток представить нелепый антироссийский шабаш в качестве всемирной поддержки Киева", - сказал Мурадов РИА Новости.По его словам, "сборище разномастных представителей трех десятков колонизированных военным блоком НАТО государств", никак не тянуло на громкое название "саммита", то есть форума на высшем уровне. При этом Мурадов подчеркнул, что страны, которые направили для участия в "Крымской платформе" послов, были всего лишь наблюдателями."Хотелось бы верить, что в Киеве власти поняли, что мир с уважением отнесся к призывам не только российского МИДа, но, прежде всего, народа Крыма, российской экспертной и научной общественности не допустить посягательства на свободный и легитимный выбор крымчан. А проще говоря, все понимают, что решение жителей полуострова и защитившей их от этнической чистки России о воссоединении окончательно и необратимо", - подчеркнул Мурадов.По его словам, крымчане не раз доказывали, что готовы решительно отстаивать свои права, защищая идентичность Крыма, который является "точкой сборки" всей многонациональной русской цивилизации.Мурадов подчеркнул, что на заседании "Крымской платформы" "надоедливо пискляво" звучали, как обычно, лишь голоса представителей прибалтийских республик, упорно напрашивающихся на роль недружественных России государств. "И многим - в Крыму и не только - кажется, что они уже давно заслужили этот совсем не почетный титул", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20210824/platforma-1747064991.html
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в мире, украина, киев, республика крым, дмитрий песков, нато, сергей лавров, георгий мурадов, россия
09:00 25.08.2021
 
Постпред при президенте оценил итоги "Крымской платформы"

Постпред при президенте Мурадов: итоги "Крымской платформы" стали безрадостными для организаторов

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что итоги саммита "Крымская платформа" стали безрадостными для его организаторов.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:07
В МИД предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
"Сегодня уже можно подводить первые итоги так называемой платформы по "деоккупации" Крыма. Как и следовало ожидать, они оказались безрадостными для инициаторов этой провокации. Оправдания (президента Украины Владимира) Зеленского, что Россия запугала натовцев, а кроме них мало кто еще приехал в Киев, выглядели просто жалко на фоне попыток представить нелепый антироссийский шабаш в качестве всемирной поддержки Киева", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, "сборище разномастных представителей трех десятков колонизированных военным блоком НАТО государств", никак не тянуло на громкое название "саммита", то есть форума на высшем уровне. При этом Мурадов подчеркнул, что страны, которые направили для участия в "Крымской платформе" послов, были всего лишь наблюдателями.
"Хотелось бы верить, что в Киеве власти поняли, что мир с уважением отнесся к призывам не только российского МИДа, но, прежде всего, народа Крыма, российской экспертной и научной общественности не допустить посягательства на свободный и легитимный выбор крымчан. А проще говоря, все понимают, что решение жителей полуострова и защитившей их от этнической чистки России о воссоединении окончательно и необратимо", - подчеркнул Мурадов.
По его словам, крымчане не раз доказывали, что готовы решительно отстаивать свои права, защищая идентичность Крыма, который является "точкой сборки" всей многонациональной русской цивилизации.
Мурадов подчеркнул, что на заседании "Крымской платформы" "надоедливо пискляво" звучали, как обычно, лишь голоса представителей прибалтийских республик, упорно напрашивающихся на роль недружественных России государств. "И многим - в Крыму и не только - кажется, что они уже давно заслужили этот совсем не почетный титул", - подчеркнул постпред.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 06:55
В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
 
В миреУкраинаКиевРеспублика КрымДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровГеоргий МурадовРоссия
 
 
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