https://ria.ru/20210825/krym-1747135329.html

Спикер парламента Крыма заявил, что имена причастных к экоциду установили

Спикер парламента Крыма заявил, что имена причастных к экоциду установили - РИА Новости, 25.08.2021

Спикер парламента Крыма заявил, что имена причастных к экоциду установили

Имена причастных к водной блокаде Крыма установлены, материалы об их преступных деяниях собраны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в связи РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:41

2021-08-25T08:41

2021-08-25T08:41

общество

украина

оон

республика крым

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

владимир константинов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Имена причастных к водной блокаде Крыма установлены, материалы об их преступных деяниях собраны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в связи с возбуждением СК уголовного дела об экоциде.Накануне СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала. Следователи заявили, что после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия канала."Пусть эти лица не обольщаются. Нам они все известны поименно. И материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу", - сказал журналистам Константинов.По его словам, в отличие от международных судебных инстанций, игнорирующих преступную деятельность против Крыма и крымчан, в этот раз истина будет установлена. "Напомню также для этих лиц, что совершенное ими преступление карается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. И пусть не рассчитывают, что им удастся бесконечно долго скрываться от наказания на территории бывшего украинского государства. Судьба переменчива, а наказание за содеянное неотвратимо", - отметил глава крымского парламента.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы при крымском парламента, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200911/krym-1577093498.html

https://ria.ru/20210723/blokada-1742480809.html

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республика крым

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общество, украина, оон, республика крым, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), владимир константинов, россия