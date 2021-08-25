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Наука
https://ria.ru/20210825/kovid-1747202409.html
Ученые подсчитали процент заболевших COVID-19 среди привитых
Ученые подсчитали процент заболевших COVID-19 среди привитых - РИА Новости, 25.08.2021
Ученые подсчитали процент заболевших COVID-19 среди привитых
Ученые из Нидерландов проанализировали статистику заболеваемости COVID-19 в большой группе вакцинированных медицинских работников и выяснили, что после... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:13
2021-08-25T16:19
наука
нидерланды
здоровье
биология
вакцины
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ученые из Нидерландов проанализировали статистику заболеваемости COVID-19 в большой группе вакцинированных медицинских работников и выяснили, что после получения полного курса заболели менее одного процента. Практически во всех случаях у них был выявлен новый штамм коронавируса дельта. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Ни одна из используемых в настоящее время в мире вакцин против COVID-19 не обладает 100-процентной эффективностью — даже после полного курса вакцинации всегда сохраняется небольшая вероятность заразиться.Чтобы оценить эту вероятность, а также понять, какие варианты коронавируса легче преодолевают иммунологический барьер, созданный вакцинами, исследователи из Медицинского центра Эразмус и Университета Радбауд в Нидерландах проанализировали показатели заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников в двух местных больницах.В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний, исследователи учитывали только так называемые прорывные инфекции — симптоматические случаи заболевания, проявившиеся более чем через 14 дней после введения второй дозы вакцины, при условии, что за 45 дней или более до этого у человека не было положительного результата на коронавирус.Анализ показал, что из 24 706 человек, получивших полный курс мРНК- или векторных вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65 процента от всех привитых.Все случаи, как отмечают авторы, носили легкий характер, и никто из заболевших не был госпитализирован. Большинство инфекций — 90,5 процента — было вызвано дельта-вариантом SARS-CoV-2. Средний возраст заболевших составил 25,5 года.Вирусная нагрузка у привитых, инфицированных более агрессивным штаммом дельта, была во всех случаях ниже, чем у невакцинированных, зараженных первичным вариантом коронавируса, а показатели их ПЦР-тестов, как правило, снижались до пороговых значений в течение трех дней после появления первых симптомов, что говорит о хорошей сопротивляемости организма и низкой жизнеспособности вируса.На основании полученных результатов авторы делают вывод о том, что вакцинация очень эффективна для предотвращения тяжелой формы COVID-19, однако вакцинированные люди в отдельных редких случаях могут заразиться сами и передать инфекцию другим.Ученые отмечают, что их исследование не было направлено на определение эффективности конкретных вакцин, они оценивали только совокупные результаты по всем привитым.
https://ria.ru/20210824/kovivak-1747067308.html
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нидерланды, здоровье, биология, вакцины, коронавирус covid-19
15:13 25.08.2021 (обновлено: 16:19 25.08.2021)
 

Ученые подсчитали процент заболевших COVID-19 среди привитых

© Depositphotos / beton_studioДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Depositphotos / beton_studio
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ученые из Нидерландов проанализировали статистику заболеваемости COVID-19 в большой группе вакцинированных медицинских работников и выяснили, что после получения полного курса заболели менее одного процента. Практически во всех случаях у них был выявлен новый штамм коронавируса дельта. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.
Ни одна из используемых в настоящее время в мире вакцин против COVID-19 не обладает 100-процентной эффективностью — даже после полного курса вакцинации всегда сохраняется небольшая вероятность заразиться.
Чтобы оценить эту вероятность, а также понять, какие варианты коронавируса легче преодолевают иммунологический барьер, созданный вакцинами, исследователи из Медицинского центра Эразмус и Университета Радбауд в Нидерландах проанализировали показатели заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников в двух местных больницах.
В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний, исследователи учитывали только так называемые прорывные инфекции — симптоматические случаи заболевания, проявившиеся более чем через 14 дней после введения второй дозы вакцины, при условии, что за 45 дней или более до этого у человека не было положительного результата на коронавирус.
Анализ показал, что из 24 706 человек, получивших полный курс мРНК- или векторных вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65 процента от всех привитых.
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Все случаи, как отмечают авторы, носили легкий характер, и никто из заболевших не был госпитализирован. Большинство инфекций — 90,5 процента — было вызвано дельта-вариантом SARS-CoV-2. Средний возраст заболевших составил 25,5 года.
Вирусная нагрузка у привитых, инфицированных более агрессивным штаммом дельта, была во всех случаях ниже, чем у невакцинированных, зараженных первичным вариантом коронавируса, а показатели их ПЦР-тестов, как правило, снижались до пороговых значений в течение трех дней после появления первых симптомов, что говорит о хорошей сопротивляемости организма и низкой жизнеспособности вируса.
На основании полученных результатов авторы делают вывод о том, что вакцинация очень эффективна для предотвращения тяжелой формы COVID-19, однако вакцинированные люди в отдельных редких случаях могут заразиться сами и передать инфекцию другим.
Ученые отмечают, что их исследование не было направлено на определение эффективности конкретных вакцин, они оценивали только совокупные результаты по всем привитым.
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НаукаНидерландыЗдоровьебиологияВакциныКоронавирус COVID-19
 
 
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