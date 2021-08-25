https://ria.ru/20210825/kosmos-1747253629.html

Маска, Брэнсона и Безоса пригласили проводить в космос актрису Пересильд

Маска, Брэнсона и Безоса пригласили проводить в космос актрису Пересильд - РИА Новости, 25.08.2021

Маска, Брэнсона и Безоса пригласили проводить в космос актрису Пересильд

"Роскосмос" отправил приглашения миллиардерам Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля "Союз МС-19" с... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:33

2021-08-25T19:33

2021-08-25T20:08

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

клим шипенко

илон маск

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Роскосмос" отправил приглашения миллиардерам Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко для съемки на Международной космической станции первого художественного фильма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации."Письма отправлены", - сказал он.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции – космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210824/mks-1747116311.html

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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, илон маск, новости культуры