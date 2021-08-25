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Маска, Брэнсона и Безоса пригласили проводить в космос актрису Пересильд
Маска, Брэнсона и Безоса пригласили проводить в космос актрису Пересильд - РИА Новости, 25.08.2021
Маска, Брэнсона и Безоса пригласили проводить в космос актрису Пересильд
"Роскосмос" отправил приглашения миллиардерам Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля "Союз МС-19" с... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:33
2021-08-25T20:08
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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клим шипенко
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Роскосмос" отправил приглашения миллиардерам Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко для съемки на Международной космической станции первого художественного фильма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации."Письма отправлены", - сказал он.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции – космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
https://ria.ru/20210824/mks-1747116311.html
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, илон маск, новости культуры
19:33 25.08.2021 (обновлено: 20:08 25.08.2021)
 
Маска, Брэнсона и Безоса пригласили проводить в космос актрису Пересильд

"Роскосмос" пригласил Маска, Брэнсона и Безоса для старта корабля "Союз МС-19" с Пересильд на борту

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Роскосмос" отправил приглашения миллиардерам Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко для съемки на Международной космической станции первого художественного фильма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
"Письма отправлены", - сказал он.
Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции – космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Байконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляКлим ШипенкоИлон МаскНовости культуры
 
 
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