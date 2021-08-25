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В Китае заявили, что действия США увеличивают риски милитаризации космоса
В Китае заявили, что действия США увеличивают риски милитаризации космоса - РИА Новости, 25.08.2021
В Китае заявили, что действия США увеличивают риски милитаризации космоса
Действия США в последние годы увеличивают риск размещения оружия в космическом пространстве, Китай этим крайне обеспокоен, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:21
2021-08-25T12:21
в мире
сша
китай
мид кнр
министерство обороны сша
космос - риа наука
дональд трамп
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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Действия США в последние годы увеличивают риск размещения оружия в космическом пространстве, Китай этим крайне обеспокоен, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."В настоящее время ситуация с безопасностью в космосе становится все более сложной и серьезной, США стали крупнейшим фактором, влияющим на безопасность в космическом пространстве. В последние годы США открыто позиционируют космическое пространство как "новую территорию боевых действий", они создали отдельные космические войска и космическое командование", - заявил дипломат.По его словам, все это увеличивает риск размещения оружия в космическом пространстве и серьезно угрожает миру и спокойствию в космосе, "Китай этим крайне обеспокоен"."Китай всегда выступал за мирное использование космоса, за предотвращение размещения оружия и гонки вооружений в космосе. В последние годы Китай вместе с Россией и другими странами активно подталкивал международное сообщество к проведению переговоров по юридическим документам, касающимся контроля за вооружениями в космическом пространстве, чтобы коренным образом обеспечить безопасность и устойчивое использование космоса", - добавил он.США в свою очередь, указал он, долгое время сопротивлялись переговорному процессу по контролю за вооружениями в космическом пространстве и использовали так называемую "космическую угрозу Китая", чтобы переключить внимание международного сообщества."Китайская сторона надеется, что США в качестве крупной державы будут действительно выполнять свои обязанности, активнее содействовать поддержанию мира и безопасности в космическом пространстве, призывать международное сообщество обратить больше внимания на риск гонки вооружений в космосе, принимать активное участие и поддерживать переговоры по правовым документам, касающимся контроля за вооружениями в космическом пространстве", - указал Ван Вэньбинь.Космические войска США были созданы декабре 2019 года по указанию Дональда Трампа. Они входят в структуру Пентагона в качестве отдельного рода войск для обеспечения и защиты интересов США в космосе.
https://ria.ru/20210614/kosmos-1736957909.html
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в мире, сша, китай, мид кнр, министерство обороны сша, космос - риа наука, дональд трамп, россия
12:21 25.08.2021
 
В Китае заявили, что действия США увеличивают риски милитаризации космоса

Официальный представитель МИД Китая Вэньбинь: действия США увеличивают риски милитаризации космоса

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВан Вэньбинь
Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Действия США в последние годы увеличивают риск размещения оружия в космическом пространстве, Китай этим крайне обеспокоен, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В настоящее время ситуация с безопасностью в космосе становится все более сложной и серьезной, США стали крупнейшим фактором, влияющим на безопасность в космическом пространстве. В последние годы США открыто позиционируют космическое пространство как "новую территорию боевых действий", они создали отдельные космические войска и космическое командование", - заявил дипломат.
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По его словам, все это увеличивает риск размещения оружия в космическом пространстве и серьезно угрожает миру и спокойствию в космосе, "Китай этим крайне обеспокоен".
"Китай всегда выступал за мирное использование космоса, за предотвращение размещения оружия и гонки вооружений в космосе. В последние годы Китай вместе с Россией и другими странами активно подталкивал международное сообщество к проведению переговоров по юридическим документам, касающимся контроля за вооружениями в космическом пространстве, чтобы коренным образом обеспечить безопасность и устойчивое использование космоса", - добавил он.
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США в свою очередь, указал он, долгое время сопротивлялись переговорному процессу по контролю за вооружениями в космическом пространстве и использовали так называемую "космическую угрозу Китая", чтобы переключить внимание международного сообщества.
"Китайская сторона надеется, что США в качестве крупной державы будут действительно выполнять свои обязанности, активнее содействовать поддержанию мира и безопасности в космическом пространстве, призывать международное сообщество обратить больше внимания на риск гонки вооружений в космосе, принимать активное участие и поддерживать переговоры по правовым документам, касающимся контроля за вооружениями в космическом пространстве", - указал Ван Вэньбинь.
Космические войска США были созданы декабре 2019 года по указанию Дональда Трампа. Они входят в структуру Пентагона в качестве отдельного рода войск для обеспечения и защиты интересов США в космосе.
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