https://ria.ru/20210825/kosmos-1747168688.html

В Китае заявили, что действия США увеличивают риски милитаризации космоса

В Китае заявили, что действия США увеличивают риски милитаризации космоса - РИА Новости, 25.08.2021

В Китае заявили, что действия США увеличивают риски милитаризации космоса

Действия США в последние годы увеличивают риск размещения оружия в космическом пространстве, Китай этим крайне обеспокоен, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:21

2021-08-25T12:21

2021-08-25T12:21

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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Действия США в последние годы увеличивают риск размещения оружия в космическом пространстве, Китай этим крайне обеспокоен, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."В настоящее время ситуация с безопасностью в космосе становится все более сложной и серьезной, США стали крупнейшим фактором, влияющим на безопасность в космическом пространстве. В последние годы США открыто позиционируют космическое пространство как "новую территорию боевых действий", они создали отдельные космические войска и космическое командование", - заявил дипломат.По его словам, все это увеличивает риск размещения оружия в космическом пространстве и серьезно угрожает миру и спокойствию в космосе, "Китай этим крайне обеспокоен"."Китай всегда выступал за мирное использование космоса, за предотвращение размещения оружия и гонки вооружений в космосе. В последние годы Китай вместе с Россией и другими странами активно подталкивал международное сообщество к проведению переговоров по юридическим документам, касающимся контроля за вооружениями в космическом пространстве, чтобы коренным образом обеспечить безопасность и устойчивое использование космоса", - добавил он.США в свою очередь, указал он, долгое время сопротивлялись переговорному процессу по контролю за вооружениями в космическом пространстве и использовали так называемую "космическую угрозу Китая", чтобы переключить внимание международного сообщества."Китайская сторона надеется, что США в качестве крупной державы будут действительно выполнять свои обязанности, активнее содействовать поддержанию мира и безопасности в космическом пространстве, призывать международное сообщество обратить больше внимания на риск гонки вооружений в космосе, принимать активное участие и поддерживать переговоры по правовым документам, касающимся контроля за вооружениями в космическом пространстве", - указал Ван Вэньбинь.Космические войска США были созданы декабре 2019 года по указанию Дональда Трампа. Они входят в структуру Пентагона в качестве отдельного рода войск для обеспечения и защиты интересов США в космосе.

https://ria.ru/20210614/kosmos-1736957909.html

https://ria.ru/20210617/arktika-1737335582.html

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в мире, сша, китай, мид кнр, министерство обороны сша, космос - риа наука, дональд трамп, россия