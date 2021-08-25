https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747128003.html

WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19

WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021

WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19

Американская разведка представила президенту США Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19, но в нем нет четких выводов, сообщила газета Washington Post со... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T04:23

2021-08-25T04:23

2021-08-25T05:42

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американская разведка представила президенту США Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19, но в нем нет четких выводов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.Как заявили два собеседника издания, авторы документа не пришли к конкретному выводу и по вопросу о том, ""перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же "сбежал" из лаборатории в Китае".В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В нем приведены слова президента Джо Байдена о том, что разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу". Американский лидер тогда заявил, что попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.В МИД Китая во вторник призвали США прекратить политизацию вопроса происхождения COVID-19, напомнив о том, что Штаты стали лидером по числу заболевших и погибших от коронавируса.

https://ria.ru/20210812/voz-1745549927.html

сша

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19