https://ria.ru/20210825/kontrakty-1747208055.html

В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах

В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах - РИА Новости, 25.08.2021

В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах

На форуме "Армия" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:32

2021-08-25T15:32

2021-08-25T15:46

безопасность

армения

белоруссия

китай

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. На форуме "Армия" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."Среди подписантов традиционные наши партнеры – Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".С Индией подписаны контракты по сухопутной тематике, с Китаем - по морской, заявил Дмитрий Шугаев."Финал такой: на "Армии" согласовали контрактов на сумму более 2 миллиардов долларов, в том числе контракты с Китаем по морской тематике, Индией - по сухопутной тематике", - сказал он."Общая сумма контрактов – более 2 миллиардов евро. Такого еще не было, это прорыв", - сказал он.Кроме того, подписаны контракты с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой и Белоруссией, добавил собеседник.Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил журналистам, что на форуме подписаны около 20 контрактов на сумму более 2 миллиардов евро.

https://ria.ru/20210824/tsentr-1747108518.html

армения

белоруссия

китай

россия

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безопасность, армения, белоруссия, китай, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, форум "армия — 2021"