Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/kontrakty-1747208055.html
В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах
В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах - РИА Новости, 25.08.2021
В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах
На форуме "Армия" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:32
2021-08-25T15:46
безопасность
армения
белоруссия
китай
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746921188_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_56cdda4fb8c141980bb4a88c1b7c1681.jpg
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. На форуме "Армия" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."Среди подписантов традиционные наши партнеры – Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".С Индией подписаны контракты по сухопутной тематике, с Китаем - по морской, заявил Дмитрий Шугаев."Финал такой: на "Армии" согласовали контрактов на сумму более 2 миллиардов долларов, в том числе контракты с Китаем по морской тематике, Индией - по сухопутной тематике", - сказал он."Общая сумма контрактов – более 2 миллиардов евро. Такого еще не было, это прорыв", - сказал он.Кроме того, подписаны контракты с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой и Белоруссией, добавил собеседник.Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил журналистам, что на форуме подписаны около 20 контрактов на сумму более 2 миллиардов евро.
https://ria.ru/20210824/tsentr-1747108518.html
армения
белоруссия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746921188_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dbea1c0da08f5b4c76df2249ed4885de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, армения, белоруссия, китай, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, форум "армия — 2021"
15:32 25.08.2021 (обновлено: 15:46 25.08.2021)
 
В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах

Глава ФСВТС Шугаев: на "Армии-2021" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021"
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. На форуме "Армия" подписаны контракты с Китаем, Индией, Мьянмой и рядом стран СНГ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Среди подписантов традиционные наши партнеры – Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".
С Индией подписаны контракты по сухопутной тематике, с Китаем - по морской, заявил Дмитрий Шугаев.
"Финал такой: на "Армии" согласовали контрактов на сумму более 2 миллиардов долларов, в том числе контракты с Китаем по морской тематике, Индией - по сухопутной тематике", - сказал он.
"Общая сумма контрактов – более 2 миллиардов евро. Такого еще не было, это прорыв", - сказал он.
Кроме того, подписаны контракты с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой и Белоруссией, добавил собеседник.
Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил журналистам, что на форуме подписаны около 20 контрактов на сумму более 2 миллиардов евро.
На Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 20:33
Новикомбанк представил на "Армии—2021" Центр организации финансирования
 
БезопасностьАрменияБелоруссияКитайФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)РоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
Лента новостейМолния