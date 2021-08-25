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Во Внуково задержали пассажира с драгоценностями на миллионы рублей

Во Внуково задержали пассажира с драгоценностями на миллионы рублей - РИА Новости, 25.08.2021

Во Внуково задержали пассажира с драгоценностями на миллионы рублей

Таможенники задержали во Внуково россиянина, который пытался провезти из Стамбула в Москву незадекларированные дорогие часы и драгоценности на сумму 36... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:18

2021-08-25T18:18

2021-08-25T18:18

туризм

туризм

стамбул

турция

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

новости - туризм

пассажиры

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Таможенники задержали во Внуково россиянина, который пытался провезти из Стамбула в Москву незадекларированные дорогие часы и драгоценности на сумму 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.Во время досмотра у мужчины обнаружили наручные часы стоимостью почти десять миллионов рублей, а также 14 ювелирных изделий – подвески, серьги, браслеты — на 26 миллионов рублей."Незадекларированные товары изъяты и направлены на таможенную экспертизу для идентификации и определения стоимости", — сообщили в ФТС.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, стамбул, турция, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), новости - туризм, пассажиры, россия, контрабанда