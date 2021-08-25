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Во Внуково задержали пассажира с драгоценностями на миллионы рублей
Во Внуково задержали пассажира с драгоценностями на миллионы рублей - РИА Новости, 25.08.2021
Во Внуково задержали пассажира с драгоценностями на миллионы рублей
Таможенники задержали во Внуково россиянина, который пытался провезти из Стамбула в Москву незадекларированные дорогие часы и драгоценности на сумму 36... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:18
2021-08-25T18:18
2021-08-25T18:18
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пассажиры
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Таможенники задержали во Внуково россиянина, который пытался провезти из Стамбула в Москву незадекларированные дорогие часы и драгоценности на сумму 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.Во время досмотра у мужчины обнаружили наручные часы стоимостью почти десять миллионов рублей, а также 14 ювелирных изделий – подвески, серьги, браслеты — на 26 миллионов рублей."Незадекларированные товары изъяты и направлены на таможенную экспертизу для идентификации и определения стоимости", — сообщили в ФТС.
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туризм, стамбул, турция, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), новости - туризм, пассажиры, россия, контрабанда