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Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер - РИА Новости, 25.08.2021
Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
Как часто нужно полностью выключать компьютер и что происходит, если вы все время оставляете устройство в "режиме сна", рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T04:08
2021-08-25T04:08
технологии
денис кусков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Как часто нужно полностью выключать компьютер и что происходит, если вы все время оставляете устройство в "режиме сна", рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Многие пользователи по завершении работы не выключают компьютер или ноутбук, а переводят устройство в спящий режим, чтобы сэкономить время при следующем включении. Денис Кусков объяснил, как это сказывается на работоспособности устройства.Денис Кусков оговорился, что запуск такого количества программ, чтобы от этого компьютер в спящем режиме завис, крайне маловероятен, но все же возможен.Таким образом, если вы оставляете компьютер в "режиме сна" на протяжении рабочей недели, это вряд ли ему повредит. При этом специалист посоветовал время от времени все-таки давать устройству отдохнуть."Хотя бы раз в неделю надо переводить его в полностью выключенное состояние для обнуления. Вы можете выключить или перезагрузить компьютер, тогда при новом запуске система загрузит только основные компоненты, которые нужны для начала полноценной работы", – уточнил Денис Кусков в интервью радио Sputnik.Он добавил, что компьютер в офисе лучше не оставлять в спящем режиме, если вход в систему осуществляется без пароля или иного способа идентификации. Но это уже не имеет отношения к работе программного обеспечения, речь идет о безопасности.
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технологии, денис кусков
04:08 25.08.2021
 
Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер

Эксперт Кусков: компьютер следует выключать хотя бы раз в неделю

© Depositphotos / VolurolУставший бизнесмен спит в офисе
Уставший бизнесмен спит в офисе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Depositphotos / Volurol
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Как часто нужно полностью выключать компьютер и что происходит, если вы все время оставляете устройство в "режиме сна", рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Многие пользователи по завершении работы не выключают компьютер или ноутбук, а переводят устройство в спящий режим, чтобы сэкономить время при следующем включении. Денис Кусков объяснил, как это сказывается на работоспособности устройства.
"Критически компьютер вряд ли может пострадать от перехода в "режим сна", когда вы уходите домой с работы или оставляете его дома. Единственный момент – что в процессе работы вы можете открывать большое количество программ, которые потом в фоновом режиме занимают работу центрального процессора", – пояснил эксперт.
Денис Кусков оговорился, что запуск такого количества программ, чтобы от этого компьютер в спящем режиме завис, крайне маловероятен, но все же возможен.
Таким образом, если вы оставляете компьютер в "режиме сна" на протяжении рабочей недели, это вряд ли ему повредит. При этом специалист посоветовал время от времени все-таки давать устройству отдохнуть.
"Хотя бы раз в неделю надо переводить его в полностью выключенное состояние для обнуления. Вы можете выключить или перезагрузить компьютер, тогда при новом запуске система загрузит только основные компоненты, которые нужны для начала полноценной работы", – уточнил Денис Кусков в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что компьютер в офисе лучше не оставлять в спящем режиме, если вход в систему осуществляется без пароля или иного способа идентификации. Но это уже не имеет отношения к работе программного обеспечения, речь идет о безопасности.
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ТехнологииДенис Кусков
 
 
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