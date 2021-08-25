https://ria.ru/20210825/kompyuter-1747127847.html

Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер

Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер - РИА Новости, 25.08.2021

Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер

Как часто нужно полностью выключать компьютер и что происходит, если вы все время оставляете устройство в "режиме сна", рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T04:08

2021-08-25T04:08

2021-08-25T04:08

технологии

денис кусков

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Как часто нужно полностью выключать компьютер и что происходит, если вы все время оставляете устройство в "режиме сна", рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Многие пользователи по завершении работы не выключают компьютер или ноутбук, а переводят устройство в спящий режим, чтобы сэкономить время при следующем включении. Денис Кусков объяснил, как это сказывается на работоспособности устройства.Денис Кусков оговорился, что запуск такого количества программ, чтобы от этого компьютер в спящем режиме завис, крайне маловероятен, но все же возможен.Таким образом, если вы оставляете компьютер в "режиме сна" на протяжении рабочей недели, это вряд ли ему повредит. При этом специалист посоветовал время от времени все-таки давать устройству отдохнуть."Хотя бы раз в неделю надо переводить его в полностью выключенное состояние для обнуления. Вы можете выключить или перезагрузить компьютер, тогда при новом запуске система загрузит только основные компоненты, которые нужны для начала полноценной работы", – уточнил Денис Кусков в интервью радио Sputnik.Он добавил, что компьютер в офисе лучше не оставлять в спящем режиме, если вход в систему осуществляется без пароля или иного способа идентификации. Но это уже не имеет отношения к работе программного обеспечения, речь идет о безопасности.

https://ria.ru/20210820/smartfon-1746477304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, денис кусков