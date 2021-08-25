Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/kollektor-1747144917.html
В Воронежской области ввели режим ЧС в Россоши из-за аварии на коллекторе
В Воронежской области ввели режим ЧС в Россоши из-за аварии на коллекторе - РИА Новости, 25.08.2021
В Воронежской области ввели режим ЧС в Россоши из-за аварии на коллекторе
Власти Воронежской области вводят режим ЧС во втором по численности населения в регионе городе Россошь из-за аварии на коллекторе, которая с воскресенья... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:19
2021-08-25T10:19
происшествия
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят режим ЧС во втором по численности населения в регионе городе Россошь из-за аварии на коллекторе, которая с воскресенья оставила без воды 33 тысячи жителей, а канализационные отходы попали в реку, сообщил в своем Telegram губернатор Александр Гусев."По моему поручению с проблемой водоснабжения в Россоши прямо сейчас работает профильный зампред правительства области Сергей Честикин. Он уже на месте аварии. Вводим в городе режим ЧС. Далее буду информировать, что за этим последует и какие действия предпринимаются. Всех россошанцев прошу набраться терпения, прикладываем все усилия", - написал губернатор.Информация о провале грунта на канализационном коллекторе по улице Максима Горького появилась утром в воскресенье. Из-за аварии пришлось остановить подачу воды в части города. По данным на понедельник, под отключение попали свыше 300 многоквартирных домов с населением 33 153 человека, 19 социально значимых объектов, две больницы. Вечером в воскресенье местные власти заявили, что окончание работ по устранению аварии "спрогнозировать сложно", и они будут продолжаться всю ночь. Из-за сложившейся ситуации было объявлено, что детские сады города будут закрыты до устранения аварии.С воскресенья на коллекторе, по данным главы администрации Россошанкого района Юрия Мишанкова, образовалось еще три провала. В ночь на среду - пятый по счету с момента аварии. По информации администрации города, с начала аварии уложено 54 метра трубопровода, еще замене подлежит 25 метров трубы."Подвоз воды населению сегодня осуществляют 12 машин, доступны 16 скважин в общественных местах, на предприятиях торговли, общепита, автомойках", - информируют городские власти.Кроме того, в понедельник в реке Россошь в черте города был установлен факт гибели рыбы в результате попадания в воду канализационных стоков.Население Россоши составляет 62,6 тысячи человек.Это вторая за полтора месяца авария на самотечном коллекторе диаметром 800 миллиметров на улице Максима Горького в Россоши. Восьмого июля по этой же причине без воды остались 323 многоквартирных дома с населением 33 150 человек, в том числе 4121 ребенок, 19 социально значимых объектов и две больницы. Работы по устранению аварии велись до 10 июля.
https://ria.ru/20210806/pozhar-1744691273.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddc9f9a6da569ae83da280b7ed1c137f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, воронежская область
10:19 25.08.2021
 
В Воронежской области ввели режим ЧС в Россоши из-за аварии на коллекторе

В Воронежской области ввели режим ЧС в Россоши, где люди остались без воды из-за аварии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят режим ЧС во втором по численности населения в регионе городе Россошь из-за аварии на коллекторе, которая с воскресенья оставила без воды 33 тысячи жителей, а канализационные отходы попали в реку, сообщил в своем Telegram губернатор Александр Гусев.
"По моему поручению с проблемой водоснабжения в Россоши прямо сейчас работает профильный зампред правительства области Сергей Честикин. Он уже на месте аварии. Вводим в городе режим ЧС. Далее буду информировать, что за этим последует и какие действия предпринимаются. Всех россошанцев прошу набраться терпения, прикладываем все усилия", - написал губернатор.
Информация о провале грунта на канализационном коллекторе по улице Максима Горького появилась утром в воскресенье. Из-за аварии пришлось остановить подачу воды в части города. По данным на понедельник, под отключение попали свыше 300 многоквартирных домов с населением 33 153 человека, 19 социально значимых объектов, две больницы. Вечером в воскресенье местные власти заявили, что окончание работ по устранению аварии "спрогнозировать сложно", и они будут продолжаться всю ночь. Из-за сложившейся ситуации было объявлено, что детские сады города будут закрыты до устранения аварии.
С воскресенья на коллекторе, по данным главы администрации Россошанкого района Юрия Мишанкова, образовалось еще три провала. В ночь на среду - пятый по счету с момента аварии. По информации администрации города, с начала аварии уложено 54 метра трубопровода, еще замене подлежит 25 метров трубы.
"Подвоз воды населению сегодня осуществляют 12 машин, доступны 16 скважин в общественных местах, на предприятиях торговли, общепита, автомойках", - информируют городские власти.
Кроме того, в понедельник в реке Россошь в черте города был установлен факт гибели рыбы в результате попадания в воду канализационных стоков.
Население Россоши составляет 62,6 тысячи человек.
Это вторая за полтора месяца авария на самотечном коллекторе диаметром 800 миллиметров на улице Максима Горького в Россоши. Восьмого июля по этой же причине без воды остались 323 многоквартирных дома с населением 33 150 человек, в том числе 4121 ребенок, 19 социально значимых объектов и две больницы. Работы по устранению аварии велись до 10 июля.
Кадры пожара на заводе Газпром переработка в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:53
Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО
 
ПроисшествияВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
Лента новостейМолния