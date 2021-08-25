https://ria.ru/20210825/kollektor-1747144917.html

В Воронежской области ввели режим ЧС в Россоши из-за аварии на коллекторе

В Воронежской области ввели режим ЧС в Россоши из-за аварии на коллекторе - РИА Новости, 25.08.2021

В Воронежской области ввели режим ЧС в Россоши из-за аварии на коллекторе

Власти Воронежской области вводят режим ЧС во втором по численности населения в регионе городе Россошь из-за аварии на коллекторе, которая с воскресенья... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:19

2021-08-25T10:19

2021-08-25T10:19

происшествия

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Власти Воронежской области вводят режим ЧС во втором по численности населения в регионе городе Россошь из-за аварии на коллекторе, которая с воскресенья оставила без воды 33 тысячи жителей, а канализационные отходы попали в реку, сообщил в своем Telegram губернатор Александр Гусев."По моему поручению с проблемой водоснабжения в Россоши прямо сейчас работает профильный зампред правительства области Сергей Честикин. Он уже на месте аварии. Вводим в городе режим ЧС. Далее буду информировать, что за этим последует и какие действия предпринимаются. Всех россошанцев прошу набраться терпения, прикладываем все усилия", - написал губернатор.Информация о провале грунта на канализационном коллекторе по улице Максима Горького появилась утром в воскресенье. Из-за аварии пришлось остановить подачу воды в части города. По данным на понедельник, под отключение попали свыше 300 многоквартирных домов с населением 33 153 человека, 19 социально значимых объектов, две больницы. Вечером в воскресенье местные власти заявили, что окончание работ по устранению аварии "спрогнозировать сложно", и они будут продолжаться всю ночь. Из-за сложившейся ситуации было объявлено, что детские сады города будут закрыты до устранения аварии.С воскресенья на коллекторе, по данным главы администрации Россошанкого района Юрия Мишанкова, образовалось еще три провала. В ночь на среду - пятый по счету с момента аварии. По информации администрации города, с начала аварии уложено 54 метра трубопровода, еще замене подлежит 25 метров трубы."Подвоз воды населению сегодня осуществляют 12 машин, доступны 16 скважин в общественных местах, на предприятиях торговли, общепита, автомойках", - информируют городские власти.Кроме того, в понедельник в реке Россошь в черте города был установлен факт гибели рыбы в результате попадания в воду канализационных стоков.Население Россоши составляет 62,6 тысячи человек.Это вторая за полтора месяца авария на самотечном коллекторе диаметром 800 миллиметров на улице Максима Горького в Россоши. Восьмого июля по этой же причине без воды остались 323 многоквартирных дома с населением 33 150 человек, в том числе 4121 ребенок, 19 социально значимых объектов и две больницы. Работы по устранению аварии велись до 10 июля.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744691273.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область