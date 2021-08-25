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В Китае нашли крупное месторождение сланцевой нефти
В Китае нашли крупное месторождение сланцевой нефти - РИА Новости, 25.08.2021
В Китае нашли крупное месторождение сланцевой нефти
Китайская энергетическая компания PetroChina (дочернее предприятие Китайской национальной нефтегазовой корпорации) обнаружила значительные запасы сланцевой... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:16
2021-08-25T08:16
экономика
китай
petrochina
хэйлунцзян
weibo
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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Китайская энергетическая компания PetroChina (дочернее предприятие Китайской национальной нефтегазовой корпорации) обнаружила значительные запасы сланцевой нефти на крупнейшем нефтяном месторождении КНР Дацин в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, говорится в сообщении компании."Прогнозируемые геологические запасы сланцевой нефти на месторождении Дацин-Гулун превышают 1,268 миллиарда тонн", - говорится в сообщении компании в официальном аккаунте в соцсети Weibo.Сообщается, что установленные на месторождении ключевые разведочные скважины показали стабильную пробную добычу на уровне 30 кубометров нефти в сутки, в том числе на скважине Guye добыча нефти велась на протяжении более 500 дней, а суммарный объем добычи сырой нефти составил более 6 тысячи тонн."Удалось добиться важного стратегического прорыва в добыче "континентальной" сланцевой нефти в бассейне Сунляо", - указали в компании.Нефтегазовое месторождение Дацин было открыто в 1959 году, на сегодняшний день оно является крупнейшим в КНР месторождением с геологическими запасами более 5,7 миллиарда тонн нефти и 1 триллиона кубометров природного газа.
https://ria.ru/20210823/neft-1746913026.html
китай
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экономика, китай, petrochina, хэйлунцзян, weibo
08:16 25.08.2021
 
В Китае нашли крупное месторождение сланцевой нефти

На северо-востоке Китая нашли крупное месторождение сланцевой нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Китайская энергетическая компания PetroChina (дочернее предприятие Китайской национальной нефтегазовой корпорации) обнаружила значительные запасы сланцевой нефти на крупнейшем нефтяном месторождении КНР Дацин в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, говорится в сообщении компании.
"Прогнозируемые геологические запасы сланцевой нефти на месторождении Дацин-Гулун превышают 1,268 миллиарда тонн", - говорится в сообщении компании в официальном аккаунте в соцсети Weibo.
Сообщается, что установленные на месторождении ключевые разведочные скважины показали стабильную пробную добычу на уровне 30 кубометров нефти в сутки, в том числе на скважине Guye добыча нефти велась на протяжении более 500 дней, а суммарный объем добычи сырой нефти составил более 6 тысячи тонн.
"Удалось добиться важного стратегического прорыва в добыче "континентальной" сланцевой нефти в бассейне Сунляо", - указали в компании.
Нефтегазовое месторождение Дацин было открыто в 1959 году, на сегодняшний день оно является крупнейшим в КНР месторождением с геологическими запасами более 5,7 миллиарда тонн нефти и 1 триллиона кубометров природного газа.
Нефтегазоконденсатное месторождение - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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ЭкономикаКитайPetroChinaХэйлунцзянWeibo
 
 
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