https://ria.ru/20210825/kipr-1747227971.html

Президент Кипра ответил на обвинения в расизме со стороны турок-киприотов

Президент Кипра ответил на обвинения в расизме со стороны турок-киприотов - РИА Новости, 25.08.2021

Президент Кипра ответил на обвинения в расизме со стороны турок-киприотов

Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал необоснованными обвинения лидера турок-киприотов Эрсина Татара в расизме и нарушении прав человека в связи с... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:10

2021-08-25T17:10

2021-08-25T17:10

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никос анастасиадис

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АФИНЫ, 25 авг - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал необоснованными обвинения лидера турок-киприотов Эрсина Татара в расизме и нарушении прав человека в связи с аннулированием паспортов членов правительства непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.Все члены правительства непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра пользуются для зарубежных поездок паспортами Республики Кипр. Совет министров Кипра 23 августа решил аннулировать паспорта ряда чиновников непризнанного государства и членов "комитета по открытию Вароши" в ответ на турецкие провокации и изменение статуса закрытого города Фамагуста. По данным СМИ, решение касается в общей сложности 14 паспортов Республики Кипр.Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил местному информагентству, что отвергает и осуждает это решение, считает его анахроничной, расистской ошибкой в области прав человека, не имеющей правовых оснований. "Проведение такого различия между гражданами неприемлемо", - сказал он и заявил, что "борьба будет переведена в другое русло". Татар сказал, что это не личный вопрос, сам он не пользовался этим паспортом в течение многих лет и это решение его не затрагивает. Однако это проблема, которая беспокоит общину, сказал он. По его словам, паспорт - это право, которое вытекает из того факта, что Республика Кипр является общей республикой "двух народов", и поэтому он требует "уважения этого права".Другие политики турецкой общины охарактеризовали решение как враждебное отношение греческой общины, которое следует пересмотреть, говорили о фанатизме и менталитете узурпатора греко-кипрской стороны.Президент Кипра Никос Анастасиадис в письменном заявлении, опубликованном в среду правительственным бюро печати и информации, отметил, что "из всех необоснованных и противоречивых утверждений Татара" ограничится лишь двумя моментами."Татар утверждает, что решение является расистским и является нарушением прав человека, поскольку в решении проводится дискриминация между гражданами. В ответ я хотел бы напомнить господину Татару, что он сам в своих публичных заявлениях сказал дословно: "…Мы - другая раса. Мы говорим по-турецки, наша религия - ислам, наша родина - Турция", - говорится в заявлении Анастасиадиса.По его словам, Республика Кипр, "уважая права соотечественников - турок-киприотов", выдала 97 тысяч проездных документов, а число владельцев кипрских документов, подтверждающих кипрское гражданство, превышает 110 тысяч."Таким образом, утверждения о дискриминации необоснованны, поскольку аннулирование паспортов касается строго ограниченного числа лиц, чьи действия подрывают независимость, суверенитет и статус Республики Кипр, а, конечно, не всех наших соотечественников киприотов-турок", - заявил президент.Комментируя заявление Татара, что Республика Кипр является общей республикой двух народов и что паспорта гарантируются как естественное право в соответствии с Соглашениями о создании Республики Кипр и что это право следует уважать, Анастасиадис отметил, что это "правильное утверждение" противоречит позициям Татара относительно разделения кипрских граждан на два народа или решения кипрской проблемы путем создания двух государств, что грубо нарушает соглашения, на которые он ссылается."Если иметь в виду то, что утверждает Татар, община киприотов-греков полностью готова согласиться на восстановление конституционного порядка с возвращением киприотов-турок в исполнительную, законодательную, судебную и в остальные ветви власти в соответствии с положениями Конституции 1960 года с одновременным началом переговоров по определению областей, в которых каждая из общин будет нести ответственность за управление в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.ВарошаТуристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в ходе недавнего визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам.Как считают власти Кипра, цель Турции - продвижение планов по завершению раздела острова и созданию двух государств, что нарушает право греков-киприотов на собственность в этом районе, так как для ее возвращения они должны обратиться к оккупационным властям и легализовать таким образом их действия.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.

https://ria.ru/20210811/kipr-1745348025.html

https://ria.ru/20210802/kipr-1744035428.html

https://ria.ru/20210720/lavrov-1742109755.html

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кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, греция, северный кипр, кипр, совет безопасности оон, никос анастасиадис