https://ria.ru/20210825/kino-1747127004.html

Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино

Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино - РИА Новости, 25.08.2021

Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино

Около половины (47%) жителей России предпочитают отечественные фильмы, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, результаты... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:22

2021-08-25T03:22

2021-08-25T03:22

культура

кино и сериалы

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Около половины (47%) жителей России предпочитают отечественные фильмы, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на портале "Рамблер" с 17 по 22 августа 2021 года, в нем приняли участие почти два миллиона пользователей (63% мужчин и 37% женщин)."Российский кинематограф оказался на вершине зрительского интереса - его предпочитают 47% респондентов. Голливудские премьеры привлекают 36% зрителей, европейские фильмы - 9%, азиатские - 2%. Локальное независимое кино интересно 6% зрителей", - говорится в исследовании. При этом в компании отмечают, что данные подтверждает аналитика мультимедийного сервиса Okko (как и Rambler&Co, входит в группу "СберИнтертеймент").Согласно данным исследования, 27% респондентов при выборе фильма смотрят на актерский состав, четверть опрошенных опирается на описание сюжета, 18% прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых, для 13% важно имя режиссера, для 7% - мнение критиков, а 5% респондентов доверяют системе рекомендаций онлайн-кинотеатров.Почти треть участников опроса (31%) пользуются только онлайн-сервисами. Для 56% главным плюсом онлайн-кинотеатров является удобство, 20% ценит отсутствие рекламы, 13% - большой выбор фильмов, для 7% важна экономия времени и 4% отмечают низкую стоимость по сравнению с обычными кинотеатрами.Большая часть опрошенных (87%) тратят на просмотр около 500 рублей в месяц, что соответствует 1-2 подпискам на онлайн-кинотеатры или походам в кино. Только 7% тратят на кино от 600 до 1000 рублей в месяц, 3% - от 1,1 тысячи до 1,5 тысяч рублей и лишь 3% - от 1,6 тысячи рублей и более.

https://ria.ru/20210823/elki-1746839345.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, россия