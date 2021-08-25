Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/kino-1747127004.html
Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино - РИА Новости, 25.08.2021
Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
Около половины (47%) жителей России предпочитают отечественные фильмы, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, результаты... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T03:22
2021-08-25T03:22
культура
кино и сериалы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Около половины (47%) жителей России предпочитают отечественные фильмы, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&amp;Co исследования, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на портале "Рамблер" с 17 по 22 августа 2021 года, в нем приняли участие почти два миллиона пользователей (63% мужчин и 37% женщин)."Российский кинематограф оказался на вершине зрительского интереса - его предпочитают 47% респондентов. Голливудские премьеры привлекают 36% зрителей, европейские фильмы - 9%, азиатские - 2%. Локальное независимое кино интересно 6% зрителей", - говорится в исследовании. При этом в компании отмечают, что данные подтверждает аналитика мультимедийного сервиса Okko (как и Rambler&amp;Co, входит в группу "СберИнтертеймент").Согласно данным исследования, 27% респондентов при выборе фильма смотрят на актерский состав, четверть опрошенных опирается на описание сюжета, 18% прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых, для 13% важно имя режиссера, для 7% - мнение критиков, а 5% респондентов доверяют системе рекомендаций онлайн-кинотеатров.Почти треть участников опроса (31%) пользуются только онлайн-сервисами. Для 56% главным плюсом онлайн-кинотеатров является удобство, 20% ценит отсутствие рекламы, 13% - большой выбор фильмов, для 7% важна экономия времени и 4% отмечают низкую стоимость по сравнению с обычными кинотеатрами.Большая часть опрошенных (87%) тратят на просмотр около 500 рублей в месяц, что соответствует 1-2 подпискам на онлайн-кинотеатры или походам в кино. Только 7% тратят на кино от 600 до 1000 рублей в месяц, 3% - от 1,1 тысячи до 1,5 тысяч рублей и лишь 3% - от 1,6 тысячи рублей и более.
https://ria.ru/20210823/elki-1746839345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5d4bac4797175901b31d9c873f233238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, россия
03:22 25.08.2021
 
Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино

Исследование Rambler&Co: почти половина россиян предпочитает отечественное кино

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Около половины (47%) жителей России предпочитают отечественные фильмы, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось на портале "Рамблер" с 17 по 22 августа 2021 года, в нем приняли участие почти два миллиона пользователей (63% мужчин и 37% женщин).
"Российский кинематограф оказался на вершине зрительского интереса - его предпочитают 47% респондентов. Голливудские премьеры привлекают 36% зрителей, европейские фильмы - 9%, азиатские - 2%. Локальное независимое кино интересно 6% зрителей", - говорится в исследовании. При этом в компании отмечают, что данные подтверждает аналитика мультимедийного сервиса Okko (как и Rambler&Co, входит в группу "СберИнтертеймент").
Согласно данным исследования, 27% респондентов при выборе фильма смотрят на актерский состав, четверть опрошенных опирается на описание сюжета, 18% прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых, для 13% важно имя режиссера, для 7% - мнение критиков, а 5% респондентов доверяют системе рекомендаций онлайн-кинотеатров.
Кадр из фильма Ёлки Последние
23 августа, 12:16Культура
Стала известна дата премьеры восьмых "Елок"
Почти треть участников опроса (31%) пользуются только онлайн-сервисами. Для 56% главным плюсом онлайн-кинотеатров является удобство, 20% ценит отсутствие рекламы, 13% - большой выбор фильмов, для 7% важна экономия времени и 4% отмечают низкую стоимость по сравнению с обычными кинотеатрами.
Большая часть опрошенных (87%) тратят на просмотр около 500 рублей в месяц, что соответствует 1-2 подпискам на онлайн-кинотеатры или походам в кино. Только 7% тратят на кино от 600 до 1000 рублей в месяц, 3% - от 1,1 тысячи до 1,5 тысяч рублей и лишь 3% - от 1,6 тысячи рублей и более.
 
КультураКино и сериалыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
Лента новостейМолния