https://ria.ru/20210825/kino-1747052643.html

Зеленый Рыцарь, Мартин Иден и Кэндимен. Что стоит смотреть в кино

Зеленый Рыцарь, Мартин Иден и Кэндимен. Что стоит смотреть в кино - РИА Новости, 25.08.2021

Зеленый Рыцарь, Мартин Иден и Кэндимен. Что стоит смотреть в кино

Новая итальянская звезда Лука Маринелли стал Мартином Иденом, Дев Патель и Алисия Викандер оказались в Средневековье в "Легенде о Зеленом Рыцаре", Хью Джекман... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:00

2021-08-25T08:00

2021-08-25T08:04

джон толкин

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая итальянская звезда Лука Маринелли стал Мартином Иденом, Дев Патель и Алисия Викандер оказались в Средневековье в "Легенде о Зеленом Рыцаре", Хью Джекман блуждает по прошлому в фантастических "Воспоминаниях", а "Кэндимен" возвращается. О самых интересных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.Итальянский Мартин ИденСмелую и неожиданную экранизацию романа Джека Лондона "Мартин Иден" сделал Пьетро Марчелло. Картина получила две награды Венецианского кинофестиваля: "Кубок Вольпи" и премию Arca Cinemagiovani Award за лучший итальянский фильм по версии молодежного жюри.Мало лент можно назвать фактурными, но "Мартин Иден" из их числа. Эта история — о моряке и выходце из низов Мартине (Лука Маринелли — бесспорно, настоящее открытие последних лет), который знакомится с девушкой из привилегированного класса Эленой Орсини. Герой мгновенно влюбляется, высший свет очаровывает его, и он решает добиться Элены. Чтобы выглядеть достойно в глазах общества, он намерен прославиться с помощью писательского дара. Роман о самоучке в фильме интерпретирован вольно.Притча о созданном Лондоном герое представлена как фотохроника: это намек на параллели с жизнями и произведениями поэтов и писателей 1900-х — от Владимира Маяковского до Стига Дагермана и Норы Мэй Френч.Киношный Мартин живет в XX веке, но не в Калифорнии, как в книге, а в Неаполе. Хотя такой Иден может появиться в любом городе мира.Попытки Мартина пробиться в высший свет, его трогательные отношения с Эленой, поиски себя и правды показаны динамично и живописно. Темные трущобы сменяются кадрами светлой гостиной, в которой музицирует Элена, а рабочие забастовки — приемами в саду дома Орсини.Маринелли играет с иногда пугающей откровенностью и такой отдачей, что на ум приходят сравнения с Робертом де Ниро. Смотреть фильм стоит даже ради одного главного героя.Рыцарь и его драмаИсторическая драма "Легенда о Зеленом Рыцаре" — для тех, кто соскучился по "Игре престолов".Сценарий фильма, где снялись Дев Патель, Алисия Викандер и Джоан Эджертон, основан на поэме XIV века "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" — о племяннике короля Артура.Кстати, впервые ее текст адаптировал для читателей Джон Толкин, создатель "Властелина колец".Действие происходит в средневековой Британии. В канун Рождества к Артуру в Камелот приезжает таинственный Рыцарь и предлагает любому попытаться отрубить ему голову топором. Смельчак, в свою очередь, должен через год явиться в Зеленую часовню, чтобы отдать долг чести.Решается на это сэр Гавейн, после чего ему предстоит опасное странствие через мистические земли.Поэтому из легенды сделали рассказ о взрослении и притчу о поисках себя. Своевольный Гавейн, который жил привилегированной жизнью, теперь испытывает все "прелести" дальних странствий и пытается разобраться в морально-нравственных принципах.По дороге он встречает необычных и мистических персонажей: разбойников, дам в беде, обольстительную прорицательницу, блуждающих великанов и даже говорящего лиса.Кроме того, в фильме интересно интерпретируют тему мужественности, предлагают посмотреть на нее иначе. Гавейн, сталкиваясь с сильной женственностью, становится смирным и кротким в присутствии умных дам. Как в сценах с двумя персонажами Алисии Викандер — она играет Эссель, возлюбленную Гавейна в Камелоте, и леди Бертилак, которая хочет соблазнить рыцаря во время похода.Смотреть, как напускная мужественность героя исчезает и за ней оказывается большой неопытный ребенок, увлекательно. Но еще лучше наблюдать, как он с наивностью и честью решает нравственные вопросы.Сказка о рыцарстве, магии, искушении и самопознании получилась современной и захватывающей. А еще зрелищной — за спецэффекты отвечала студия, работавшая над "Властелином колец".Фантастическое будущееФильм, напоминающий "Бегущего по лезвию", — фантастический триллер "Воспоминания".Деактивация происходит в вымышленной вселенной, в Майами будущего. Главный герой — частный детектив Ник (Хью Джекман), который с помощью специальной технологии находит в человеческой памяти нужные моменты прошлого. А после этого заказчик может заново пережить эти события и вспомнить что-то важное.Новая клиентка Мэй (Ребекка Фергюсон) говорит, что забыла, где оставила ключи, и просит Ника помочь найти их в ее прошлом. Простое задание становится опасным. Между ней и Ником завязываются отношения, а потом Мэй бесследно исчезает. Детектив ищет ее и в процессе обнаруживает готовящийся заговор. Теперь перед ним дилемма: на что он готов, чтобы спасти и удержать любовь.Ей это удалось: фильм не мрачный, как требует жанр, а светлый и дарящий надежду. Джой отмечает — "мрак часто прячется за самым прекрасным окружением".Лиза Джой снимала сериал "Мир Дикого Запада", поэтому если вам близки его эстетика и атмосфера, то "Воспоминания" точно не разочаруют.Кэндимен снова в делеКакая неделя проката — и без хоррора? На этот раз за жанр отвечает "Кэндимен".Сценаристом выступил Джордан Пил, режиссер культовых фильмов ужасов "Мы" и "Прочь".Нынешняя картина — продолжение экранизации романа Клайва Баркера 1992 года. Главным героем-монстром там был Кэндимен — мстящий сын раба, коварно убитый плантаторами в конце XIX века. Он появляется из ниоткуда и совершает жестокие убийства.В фильме режиссера Ниа Да Коста действие происходит в наши дни, а в центре внимания — Энтони, маленький мальчик из первой картины. Он вырос и стал художником. Но от страхов не избавился: ему снова придется противостоять давнему легендарному кошмару. А зрителям — пугаться и переживать.

https://ria.ru/20210824/review-1746854453.html

https://ria.ru/20210818/kino-1746121215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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