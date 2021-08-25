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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/kino-1747052643.html
Зеленый Рыцарь, Мартин Иден и Кэндимен. Что стоит смотреть в кино
Зеленый Рыцарь, Мартин Иден и Кэндимен. Что стоит смотреть в кино - РИА Новости, 25.08.2021
Зеленый Рыцарь, Мартин Иден и Кэндимен. Что стоит смотреть в кино
Новая итальянская звезда Лука Маринелли стал Мартином Иденом, Дев Патель и Алисия Викандер оказались в Средневековье в "Легенде о Зеленом Рыцаре", Хью Джекман... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:00
2021-08-25T08:04
джон толкин
роберт де ниро
алисия викандер
культура
хью джекман
игра престолов (сериал)
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая итальянская звезда Лука Маринелли стал Мартином Иденом, Дев Патель и Алисия Викандер оказались в Средневековье в "Легенде о Зеленом Рыцаре", Хью Джекман блуждает по прошлому в фантастических "Воспоминаниях", а "Кэндимен" возвращается. О самых интересных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.Итальянский Мартин ИденСмелую и неожиданную экранизацию романа Джека Лондона "Мартин Иден" сделал Пьетро Марчелло. Картина получила две награды Венецианского кинофестиваля: "Кубок Вольпи" и премию Arca Cinemagiovani Award за лучший итальянский фильм по версии молодежного жюри.Мало лент можно назвать фактурными, но "Мартин Иден" из их числа. Эта история — о моряке и выходце из низов Мартине (Лука Маринелли — бесспорно, настоящее открытие последних лет), который знакомится с девушкой из привилегированного класса Эленой Орсини. Герой мгновенно влюбляется, высший свет очаровывает его, и он решает добиться Элены. Чтобы выглядеть достойно в глазах общества, он намерен прославиться с помощью писательского дара. Роман о самоучке в фильме интерпретирован вольно.Притча о созданном Лондоном герое представлена как фотохроника: это намек на параллели с жизнями и произведениями поэтов и писателей 1900-х — от Владимира Маяковского до Стига Дагермана и Норы Мэй Френч.Киношный Мартин живет в XX веке, но не в Калифорнии, как в книге, а в Неаполе. Хотя такой Иден может появиться в любом городе мира.Попытки Мартина пробиться в высший свет, его трогательные отношения с Эленой, поиски себя и правды показаны динамично и живописно. Темные трущобы сменяются кадрами светлой гостиной, в которой музицирует Элена, а рабочие забастовки — приемами в саду дома Орсини.Маринелли играет с иногда пугающей откровенностью и такой отдачей, что на ум приходят сравнения с Робертом де Ниро. Смотреть фильм стоит даже ради одного главного героя.Рыцарь и его драмаИсторическая драма "Легенда о Зеленом Рыцаре" — для тех, кто соскучился по "Игре престолов".Сценарий фильма, где снялись Дев Патель, Алисия Викандер и Джоан Эджертон, основан на поэме XIV века "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" — о племяннике короля Артура.Кстати, впервые ее текст адаптировал для читателей Джон Толкин, создатель "Властелина колец".Действие происходит в средневековой Британии. В канун Рождества к Артуру в Камелот приезжает таинственный Рыцарь и предлагает любому попытаться отрубить ему голову топором. Смельчак, в свою очередь, должен через год явиться в Зеленую часовню, чтобы отдать долг чести.Решается на это сэр Гавейн, после чего ему предстоит опасное странствие через мистические земли.Поэтому из легенды сделали рассказ о взрослении и притчу о поисках себя. Своевольный Гавейн, который жил привилегированной жизнью, теперь испытывает все "прелести" дальних странствий и пытается разобраться в морально-нравственных принципах.По дороге он встречает необычных и мистических персонажей: разбойников, дам в беде, обольстительную прорицательницу, блуждающих великанов и даже говорящего лиса.Кроме того, в фильме интересно интерпретируют тему мужественности, предлагают посмотреть на нее иначе. Гавейн, сталкиваясь с сильной женственностью, становится смирным и кротким в присутствии умных дам. Как в сценах с двумя персонажами Алисии Викандер — она играет Эссель, возлюбленную Гавейна в Камелоте, и леди Бертилак, которая хочет соблазнить рыцаря во время похода.Смотреть, как напускная мужественность героя исчезает и за ней оказывается большой неопытный ребенок, увлекательно. Но еще лучше наблюдать, как он с наивностью и честью решает нравственные вопросы.Сказка о рыцарстве, магии, искушении и самопознании получилась современной и захватывающей. А еще зрелищной — за спецэффекты отвечала студия, работавшая над "Властелином колец".Фантастическое будущееФильм, напоминающий "Бегущего по лезвию", — фантастический триллер "Воспоминания".Деактивация происходит в вымышленной вселенной, в Майами будущего. Главный герой — частный детектив Ник (Хью Джекман), который с помощью специальной технологии находит в человеческой памяти нужные моменты прошлого. А после этого заказчик может заново пережить эти события и вспомнить что-то важное.Новая клиентка Мэй (Ребекка Фергюсон) говорит, что забыла, где оставила ключи, и просит Ника помочь найти их в ее прошлом. Простое задание становится опасным. Между ней и Ником завязываются отношения, а потом Мэй бесследно исчезает. Детектив ищет ее и в процессе обнаруживает готовящийся заговор. Теперь перед ним дилемма: на что он готов, чтобы спасти и удержать любовь.Ей это удалось: фильм не мрачный, как требует жанр, а светлый и дарящий надежду. Джой отмечает — "мрак часто прячется за самым прекрасным окружением".Лиза Джой снимала сериал "Мир Дикого Запада", поэтому если вам близки его эстетика и атмосфера, то "Воспоминания" точно не разочаруют.Кэндимен снова в делеКакая неделя проката — и без хоррора? На этот раз за жанр отвечает "Кэндимен".Сценаристом выступил Джордан Пил, режиссер культовых фильмов ужасов "Мы" и "Прочь".Нынешняя картина — продолжение экранизации романа Клайва Баркера 1992 года. Главным героем-монстром там был Кэндимен — мстящий сын раба, коварно убитый плантаторами в конце XIX века. Он появляется из ниоткуда и совершает жестокие убийства.В фильме режиссера Ниа Да Коста действие происходит в наши дни, а в центре внимания — Энтони, маленький мальчик из первой картины. Он вырос и стал художником. Но от страхов не избавился: ему снова придется противостоять давнему легендарному кошмару. А зрителям — пугаться и переживать.
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джон толкин, роберт де ниро, алисия викандер, хью джекман, игра престолов (сериал), знаменитости, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 25.08.2021 (обновлено: 08:04 25.08.2021)
 

Зеленый Рыцарь, Мартин Иден и Кэндимен. Что стоит смотреть в кино

© ВольгаКадр из фильма "Легенда о Зелёном Рыцаре"
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
© Вольга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая итальянская звезда Лука Маринелли стал Мартином Иденом, Дев Патель и Алисия Викандер оказались в Средневековье в "Легенде о Зеленом Рыцаре", Хью Джекман блуждает по прошлому в фантастических "Воспоминаниях", а "Кэндимен" возвращается. О самых интересных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.

Итальянский Мартин Иден

Смелую и неожиданную экранизацию романа Джека Лондона "Мартин Иден" сделал Пьетро Марчелло. Картина получила две награды Венецианского кинофестиваля: "Кубок Вольпи" и премию Arca Cinemagiovani Award за лучший итальянский фильм по версии молодежного жюри.
Мало лент можно назвать фактурными, но "Мартин Иден" из их числа. Эта история — о моряке и выходце из низов Мартине (Лука Маринелли — бесспорно, настоящее открытие последних лет), который знакомится с девушкой из привилегированного класса Эленой Орсини. Герой мгновенно влюбляется, высший свет очаровывает его, и он решает добиться Элены. Чтобы выглядеть достойно в глазах общества, он намерен прославиться с помощью писательского дара. Роман о самоучке в фильме интерпретирован вольно.
© Экспонента ФильмКадр из фильма "Мартин Иден"
Кадр из фильма Мартин Иден
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Мартин Иден"

"Мы решили, что наш "Мартин Иден" будет фреской, отражающей все извращения и муки ХХ века, — говорит режиссер. — Ключевые темы — отношения между личностью и обществом, роль массовой культуры, классовая борьба".

Притча о созданном Лондоном герое представлена как фотохроника: это намек на параллели с жизнями и произведениями поэтов и писателей 1900-х — от Владимира Маяковского до Стига Дагермана и Норы Мэй Френч.
Киношный Мартин живет в XX веке, но не в Калифорнии, как в книге, а в Неаполе. Хотя такой Иден может появиться в любом городе мира.
© Экспонента ФильмКадр из фильма "Мартин Иден"
Кадр из фильма Мартин Иден
1 из 3
Кадр из фильма "Мартин Иден"
© Экспонента Фильм
© Экспонента Фильм

Сцена из фильма "Мартин Иден"

Кадр из фильма Мартин Иден
2 из 3

Сцена из фильма "Мартин Иден"

© Экспонента Фильм
© Экспонента Фильм

Маринелли в фильме "Мартин Иден"

Кадр из фильма Мартин Иден
3 из 3

Маринелли в фильме "Мартин Иден"

© Экспонента Фильм
1 из 3
Кадр из фильма "Мартин Иден"
© Экспонента Фильм
2 из 3

Сцена из фильма "Мартин Иден"

© Экспонента Фильм
3 из 3

Маринелли в фильме "Мартин Иден"

© Экспонента Фильм
Попытки Мартина пробиться в высший свет, его трогательные отношения с Эленой, поиски себя и правды показаны динамично и живописно. Темные трущобы сменяются кадрами светлой гостиной, в которой музицирует Элена, а рабочие забастовки — приемами в саду дома Орсини.
Маринелли играет с иногда пугающей откровенностью и такой отдачей, что на ум приходят сравнения с Робертом де Ниро. Смотреть фильм стоит даже ради одного главного героя.
© Экспонента ФильмКадр из фильма "Мартин Иден"
Кадр из фильма Мартин Иден
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Мартин Иден"

Рыцарь и его драма

Историческая драма "Легенда о Зеленом Рыцаре" — для тех, кто соскучился по "Игре престолов".
Сценарий фильма, где снялись Дев Патель, Алисия Викандер и Джоан Эджертон, основан на поэме XIV века "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" — о племяннике короля Артура.
© ВольгаКадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
© Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"
Кстати, впервые ее текст адаптировал для читателей Джон Толкин, создатель "Властелина колец".
Действие происходит в средневековой Британии. В канун Рождества к Артуру в Камелот приезжает таинственный Рыцарь и предлагает любому попытаться отрубить ему голову топором. Смельчак, в свою очередь, должен через год явиться в Зеленую часовню, чтобы отдать долг чести.
Решается на это сэр Гавейн, после чего ему предстоит опасное странствие через мистические земли.
© ВольгаКадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
© Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"

"Как современная аудитория расценит историю об обезглавливании? — размышлял режиссер Лоури, работая над сценарием. — Принципы чести и рыцарства для наших зрителей давно не имеют такого значения, как в Средние века, даже несмотря на популярность "Игры престолов".

Поэтому из легенды сделали рассказ о взрослении и притчу о поисках себя. Своевольный Гавейн, который жил привилегированной жизнью, теперь испытывает все "прелести" дальних странствий и пытается разобраться в морально-нравственных принципах.
По дороге он встречает необычных и мистических персонажей: разбойников, дам в беде, обольстительную прорицательницу, блуждающих великанов и даже говорящего лиса.
© ВольгаКадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
© Вольга
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом Рыцаре"
Кроме того, в фильме интересно интерпретируют тему мужественности, предлагают посмотреть на нее иначе. Гавейн, сталкиваясь с сильной женственностью, становится смирным и кротким в присутствии умных дам. Как в сценах с двумя персонажами Алисии Викандер — она играет Эссель, возлюбленную Гавейна в Камелоте, и леди Бертилак, которая хочет соблазнить рыцаря во время похода.
Смотреть, как напускная мужественность героя исчезает и за ней оказывается большой неопытный ребенок, увлекательно. Но еще лучше наблюдать, как он с наивностью и честью решает нравственные вопросы.
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
24 августа, 06:18Культура
В Сети появились отзывы на фильм "Легенда о Зеленом рыцаре"
Сказка о рыцарстве, магии, искушении и самопознании получилась современной и захватывающей. А еще зрелищной — за спецэффекты отвечала студия, работавшая над "Властелином колец".

Фантастическое будущее

Фильм, напоминающий "Бегущего по лезвию", — фантастический триллер "Воспоминания".
Деактивация происходит в вымышленной вселенной, в Майами будущего. Главный герой — частный детектив Ник (Хью Джекман), который с помощью специальной технологии находит в человеческой памяти нужные моменты прошлого. А после этого заказчик может заново пережить эти события и вспомнить что-то важное.
© Предоставлено Universal PicturesКадр из фильма "Воспоминания"
Кадр из фильма Воспоминания
© Предоставлено Universal Pictures
Кадр из фильма "Воспоминания"
Новая клиентка Мэй (Ребекка Фергюсон) говорит, что забыла, где оставила ключи, и просит Ника помочь найти их в ее прошлом. Простое задание становится опасным. Между ней и Ником завязываются отношения, а потом Мэй бесследно исчезает. Детектив ищет ее и в процессе обнаруживает готовящийся заговор. Теперь перед ним дилемма: на что он готов, чтобы спасти и удержать любовь.

"Некоторые невероятные моменты застряли у нас в голове, — говорит режиссер и сценарист Лиза Джой. — К этим сюжетам мы возвращаемся вновь и вновь. Именно они придают жизни смысл. Работая над "Воспоминаниями", я хотела разрушить традиционное восприятие нуара".

Ей это удалось: фильм не мрачный, как требует жанр, а светлый и дарящий надежду. Джой отмечает — "мрак часто прячется за самым прекрасным окружением".
© Предоставлено Universal Pictures

Фергюсон и Джекман в фильме "Воспоминания"

Кадр из фильма Воспоминания
1 из 3

Фергюсон и Джекман в фильме "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
© Предоставлено Universal PicturesКадр из фильма "Воспоминания"
Кадр из фильма Воспоминания
2 из 3
Кадр из фильма "Воспоминания"
© Предоставлено Universal Pictures
© Предоставлено Universal Pictures

Эпизод из фильма "Воспоминания"

Кадр из фильма Воспоминания
3 из 3

Эпизод из фильма "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
1 из 3

Фергюсон и Джекман в фильме "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
2 из 3
Кадр из фильма "Воспоминания"
© Предоставлено Universal Pictures
3 из 3

Эпизод из фильма "Воспоминания"

© Предоставлено Universal Pictures
Лиза Джой снимала сериал "Мир Дикого Запада", поэтому если вам близки его эстетика и атмосфера, то "Воспоминания" точно не разочаруют.

Кэндимен снова в деле

© UPIКадр из фильма "Кэндимен"
Кадр из фильма Кэндимен
© UPI
Кадр из фильма "Кэндимен"
Какая неделя проката — и без хоррора? На этот раз за жанр отвечает "Кэндимен".
Сценаристом выступил Джордан Пил, режиссер культовых фильмов ужасов "Мы" и "Прочь".
Нынешняя картина — продолжение экранизации романа Клайва Баркера 1992 года. Главным героем-монстром там был Кэндимен — мстящий сын раба, коварно убитый плантаторами в конце XIX века. Он появляется из ниоткуда и совершает жестокие убийства.
© UPIКадр из фильма "Кэндимен"
Кадр из фильма Кэндимен
1 из 3
Кадр из фильма "Кэндимен"
© UPI
© UPI

Сцена из фильма "Кэндимен"

Кадр из фильма Кэндимен
2 из 3

Сцена из фильма "Кэндимен"

© UPI
© UPI

Фрагмент из фильма "Кэндимен"

Кадр из фильма Кэндимен
3 из 3

Фрагмент из фильма "Кэндимен"

© UPI
1 из 3
Кадр из фильма "Кэндимен"
© UPI
2 из 3

Сцена из фильма "Кэндимен"

© UPI
3 из 3

Фрагмент из фильма "Кэндимен"

© UPI
В фильме режиссера Ниа Да Коста действие происходит в наши дни, а в центре внимания — Энтони, маленький мальчик из первой картины. Он вырос и стал художником. Но от страхов не избавился: ему снова придется противостоять давнему легендарному кошмару. А зрителям — пугаться и переживать.
Кадр из фильма Кодекс киллера
18 августа, 08:00Культура
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