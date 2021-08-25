https://ria.ru/20210825/kholokost-1747171646.html

Отрицание холокоста в мире только усиливается, заявил Кантор

Отрицание холокоста в мире только усиливается, заявил Кантор - РИА Новости, 25.08.2021

Отрицание холокоста в мире только усиливается, заявил Кантор

В условиях растущего антисемитизма и усиливающегося отрицания холокоста важно объединить усилия по просвещению, информированию и сохранению памяти о катастрофе... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:34

2021-08-25T12:34

2021-08-25T12:34

религия

израиль

нью-йорк (город)

иерусалим

кнессет израиля

мемориал

вячеслав моше кантор

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В условиях растущего антисемитизма и усиливающегося отрицания холокоста важно объединить усилия по просвещению, информированию и сохранению памяти о катастрофе ХХ века, отметил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор в поздравлении политика Дани Даяна с назначением на должность председателя правления мемориального комплекса "Яд Вашем".Аргентино-израильский бизнесмен и политик, бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Дани Даян назначен на должность председателя правления мемориального комплекса "Яд Вашем" в Израиле, сообщила пресс-служба ЕЕК."В условиях растущего антисемитизма и усиливающегося отрицания холокоста жизненно важно, чтобы мы возглавили усилия по просвещению, информированию и сохранению памяти о холокосте... Память о холокосте, просвещение о нем и поминовение его жертв по-прежнему имеют большое значение, причем сейчас больше, чем когда-либо, принимая во внимание, что число последних выживших и непосредственных свидетелей катастрофы стремительно сокращается", - приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.Он отметил, что ЕЕК надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с "Яд Вашемом", реализацию будущих инициатив.Израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд Вашем" находится в Иерусалиме на Горе Памяти (Хар ха-Зикарон). Мемориал был основан в 1953 году по решению Кнессета в память о евреях-жертвах нацизма и о разрушенных еврейских общинах.

https://ria.ru/20210805/situatsiya-1744450510.html

израиль

нью-йорк (город)

иерусалим

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израиль, нью-йорк (город), иерусалим, кнессет израиля, мемориал, вячеслав моше кантор