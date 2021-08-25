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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210825/khasidy-1747146138.html
"Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила
"Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила - РИА Новости, 25.08.2021
"Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила
Не мешать молочное с мясным, употреблять только кошерное мясо, не есть креветки и многие виды рыбы. В субботу запрещено заниматься спортом (даже переносить палки для скандинавской ходьбы!). Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгое соблюдение религиозных правил? Рассказывает тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии.
2021-08-25T12:00
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правда тела
подкаст
религия
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"Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила
Не мешать молочное с мясным, употреблять только кошерное мясо, не есть креветки и многие виды рыбы. В субботу запрещено заниматься спортом (даже переносить палки для скандинавской ходьбы!). Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгое соблюдение религиозных правил? Рассказывает тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии.
audio/mpeg
"Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила
Не мешать молочное с мясным, употреблять только кошерное мясо, не есть креветки и многие виды рыбы. В субботу запрещено заниматься спортом (даже переносить палки для скандинавской ходьбы!). Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгое соблюдение религиозных правил? Рассказывает тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии.
audio/mpeg
Почему выпить протеин после тренировки (если до этого съел мясной обед) - становится проблемой? И как заменять те продукты, которые есть нельзя?01:57 Не мешать молочное с мясным. “Самая большая проблема у меня была с протеином”04:33 Нельзя есть креветки, многие виды морепродуктов и рыб. Как заменять?05:20 Как сочетать шаббат и тренировки07:00 Только кошерное мясо: отличаются ли свойства мяса (с точки зрения нутрициологии)Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио, религия
12:00 25.08.2021 (обновлено: 12:02 25.08.2021)
 

"Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила

Правда тела
"Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Не мешать молочное с мясным, употреблять только кошерное мясо, не есть креветки и многие виды рыбы. В субботу запрещено заниматься спортом (даже переносить палки для скандинавской ходьбы!). Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгое соблюдение религиозных правил? Рассказывает тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии.
Почему выпить протеин после тренировки (если до этого съел мясной обед) - становится проблемой? И как заменять те продукты, которые есть нельзя?
01:57 Не мешать молочное с мясным. “Самая большая проблема у меня была с протеином”
04:33 Нельзя есть креветки, многие виды морепродуктов и рыб. Как заменять?
05:20 Как сочетать шаббат и тренировки
07:00 Только кошерное мясо: отличаются ли свойства мяса (с точки зрения нутрициологии)
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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