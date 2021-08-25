https://ria.ru/20210825/katastrofa-1747260485.html

Ученые назвали признак надвигающейся катастрофы

Ученые назвали признак надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 25.08.2021

Ученые назвали признак надвигающейся катастрофы

В Гренландии пошел дождь, свидетельствующий о критическом изменении климата. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на наблюдения датских ученых. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:19

2021-08-25T20:19

2021-08-25T23:45

в мире

гренландия

глобальное потепление

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Гренландии пошел дождь, свидетельствующий о критическом изменении климата. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на наблюдения датских ученых.Осадки выпали 14 августа на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. Это могло произойти только при температуре выше или чуть ниже нуля градусов по Цельсию, уточнил сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель.За две тысячи лет было зафиксировано всего девять таких случаев потепления, причем три из них произошли в течение последних десяти лет. Однако в 2012 и 2019 годах при повышении температуры дождь в этих местах не выпадал, отметили специалисты.Этим летом в Гренландии зафиксировали потепление до рекордных 20 градусов. Тепловая волна привела к дальнейшему ускорению таяния ледяного покрова. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку повышение температур в Арктике происходит быстрее, чем в среднем в мире.Ледяной щит, покрывающий остров, в три раза превосходит территорию Франции. В нем достаточно объемов воды, чтобы при таянии поднять уровень Мирового океана на семь метров, говорится в статье.

https://ria.ru/20210823/katastrofa-1746927514.html

гренландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гренландия, глобальное потепление