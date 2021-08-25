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Ученые назвали признак надвигающейся катастрофы
Ученые назвали признак надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 25.08.2021
Ученые назвали признак надвигающейся катастрофы
В Гренландии пошел дождь, свидетельствующий о критическом изменении климата. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на наблюдения датских ученых. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:19
2021-08-25T23:45
в мире
гренландия
глобальное потепление
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Гренландии пошел дождь, свидетельствующий о критическом изменении климата. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на наблюдения датских ученых.Осадки выпали 14 августа на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. Это могло произойти только при температуре выше или чуть ниже нуля градусов по Цельсию, уточнил сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель.За две тысячи лет было зафиксировано всего девять таких случаев потепления, причем три из них произошли в течение последних десяти лет. Однако в 2012 и 2019 годах при повышении температуры дождь в этих местах не выпадал, отметили специалисты.Этим летом в Гренландии зафиксировали потепление до рекордных 20 градусов. Тепловая волна привела к дальнейшему ускорению таяния ледяного покрова. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку повышение температур в Арктике происходит быстрее, чем в среднем в мире.Ледяной щит, покрывающий остров, в три раза превосходит территорию Франции. В нем достаточно объемов воды, чтобы при таянии поднять уровень Мирового океана на семь метров, говорится в статье.
https://ria.ru/20210823/katastrofa-1746927514.html
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в мире, гренландия, глобальное потепление
20:19 25.08.2021 (обновлено: 23:45 25.08.2021)
 
Ученые назвали признак надвигающейся катастрофы

Датские ученые обнаружили признак надвигающейся катастрофы

CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Гренландии пошел дождь, свидетельствующий о критическом изменении климата. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на наблюдения датских ученых.
Осадки выпали 14 августа на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. Это могло произойти только при температуре выше или чуть ниже нуля градусов по Цельсию, уточнил сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель.
За две тысячи лет было зафиксировано всего девять таких случаев потепления, причем три из них произошли в течение последних десяти лет. Однако в 2012 и 2019 годах при повышении температуры дождь в этих местах не выпадал, отметили специалисты.
"Мы не можем точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, но такое явление крайне маловероятно", — подчеркнул Стендель.
Этим летом в Гренландии зафиксировали потепление до рекордных 20 градусов. Тепловая волна привела к дальнейшему ускорению таяния ледяного покрова. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку повышение температур в Арктике происходит быстрее, чем в среднем в мире.
Ледяной щит, покрывающий остров, в три раза превосходит территорию Франции. В нем достаточно объемов воды, чтобы при таянии поднять уровень Мирового океана на семь метров, говорится в статье.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 18:38Экология
Названы сроки глобальной катастрофы
 
В миреГренландияГлобальное потепление
 
 
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