https://ria.ru/20210825/istrebitel-1747209508.html

В ФСВТС заверили в максимальной востребованности истребителя Checkmate

В ФСВТС заверили в максимальной востребованности истребителя Checkmate - РИА Новости, 25.08.2021

В ФСВТС заверили в максимальной востребованности истребителя Checkmate

Легкий однодвигательный истребитель Checkmate будет на 100% востребован на международном рынке, сообщил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:41

2021-08-25T15:41

2021-08-25T17:54

безопасность

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

россия

технологии

одкб

снг

ближний восток

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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Легкий однодвигательный истребитель Checkmate будет на 100% востребован на международном рынке, сообщил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.Он добавил, что Россия долго не участвовала в тендерах на поставку однодвигательных истребителей, потому что в РФ "была пауза определенная в создании истребителей нового поколения однодвигательных"."Машина востребована за рубежом, я знаю это на 100%", - отметил Шугаев в эфире телеканала "Звезда".Как он уточнил РИА Новости, основными конкурентами Checkmate станут американский F-35, шведский JAS-39 Gripen, китайско-пакистанский JF-17 Thunder и французский Rafale."Мы полагаем, что Checkmate может быть востребован на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и нашими партнерами по СНГ и ОДКБ", - добавил Шугаев.Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).

https://ria.ru/20210722/istrebitel-1742416202.html

https://ria.ru/20210820/rakety-1746633887.html

россия

ближний восток

латинская америка

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия, технологии, одкб, снг, ближний восток, латинская америка, юго-восточная азия