https://ria.ru/20210825/istrebitel-1747209508.html
В ФСВТС заверили в максимальной востребованности истребителя Checkmate
В ФСВТС заверили в максимальной востребованности истребителя Checkmate - РИА Новости, 25.08.2021
В ФСВТС заверили в максимальной востребованности истребителя Checkmate
Легкий однодвигательный истребитель Checkmate будет на 100% востребован на международном рынке, сообщил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:41
2021-08-25T15:41
2021-08-25T17:54
безопасность
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Легкий однодвигательный истребитель Checkmate будет на 100% востребован на международном рынке, сообщил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.Он добавил, что Россия долго не участвовала в тендерах на поставку однодвигательных истребителей, потому что в РФ "была пауза определенная в создании истребителей нового поколения однодвигательных"."Машина востребована за рубежом, я знаю это на 100%", - отметил Шугаев в эфире телеканала "Звезда".Как он уточнил РИА Новости, основными конкурентами Checkmate станут американский F-35, шведский JAS-39 Gripen, китайско-пакистанский JF-17 Thunder и французский Rafale."Мы полагаем, что Checkmate может быть востребован на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и нашими партнерами по СНГ и ОДКБ", - добавил Шугаев.Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где он был представлен в виде функционального макета.В перспективном самолете использованы наработки по истребителю Су-57, и он внешне похож на него, однако будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
https://ria.ru/20210722/istrebitel-1742416202.html
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безопасность, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия, технологии, одкб, снг, ближний восток, латинская америка, юго-восточная азия
15:41 25.08.2021 (обновлено: 17:54 25.08.2021)
В ФСВТС заверили в максимальной востребованности истребителя Checkmate
Глава ФСВТС Шугаев: истребитель Checkmate будет максимально востребован на международном рынке