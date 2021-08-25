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Глава ФСВТС оценил возможность помощи Турции в создании нового истребителя
Глава ФСВТС оценил возможность помощи Турции в создании нового истребителя - РИА Новости, 25.08.2021
Глава ФСВТС оценил возможность помощи Турции в создании нового истребителя
Россия может оказать содействие Турции в создании истребителя пятого поколения, но не в ущерб своим национальным интересам, сообщил в среду глава Федеральной... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:36
2021-08-25T15:36
2021-08-25T15:41
безопасность
турция
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
дмитрий шугаев
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Россия может оказать содействие Турции в создании истребителя пятого поколения, но не в ущерб своим национальным интересам, сообщил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев."Мы можем им оказать содействие, в тех сегментах, в которых можем, естественно, не в ущерб нашим национальным интересам", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".Он уточнил, что у России есть ноу-хау, которые предназначены "исключительно для собственного потребления", и пока только предстоит определиться, в какой области может быть оказано содействие - силовых установок, бортового оборудования, или какой-то другой.
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безопасность, турция, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, дмитрий шугаев
15:36 25.08.2021 (обновлено: 15:41 25.08.2021)
Глава ФСВТС оценил возможность помощи Турции в создании нового истребителя
Глава ФСВТС Шугаев оценил возможность помощи Турции в создании истребителя пятого поколения