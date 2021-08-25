https://ria.ru/20210825/istrebitel-1747208883.html

Глава ФСВТС оценил возможность помощи Турции в создании нового истребителя

Глава ФСВТС оценил возможность помощи Турции в создании нового истребителя - РИА Новости, 25.08.2021

Глава ФСВТС оценил возможность помощи Турции в создании нового истребителя

Россия может оказать содействие Турции в создании истребителя пятого поколения, но не в ущерб своим национальным интересам, сообщил в среду глава Федеральной... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:36

2021-08-25T15:36

2021-08-25T15:41

безопасность

турция

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

дмитрий шугаев

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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Россия может оказать содействие Турции в создании истребителя пятого поколения, но не в ущерб своим национальным интересам, сообщил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев."Мы можем им оказать содействие, в тех сегментах, в которых можем, естественно, не в ущерб нашим национальным интересам", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".Он уточнил, что у России есть ноу-хау, которые предназначены "исключительно для собственного потребления", и пока только предстоит определиться, в какой области может быть оказано содействие - силовых установок, бортового оборудования, или какой-то другой.

https://ria.ru/20210825/rosoboroneksport-1747163837.html

турция

россия

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2021

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безопасность, турция, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, дмитрий шугаев