22:00 25.08.2021 (обновлено: 22:01 25.08.2021)
Посол России заявил, что талибы открыты к сотрудничеству в бизнесе
Посол России Жирнов: талибы открыты к сотрудничеству в разработке полезных ископаемых в Афганистане
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Талибы открыты к участию России в экономике, включая освоение недр, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, так что это вопрос к нашему бизнесу", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
21 августа, 21:58Посол России в Кабуле заявил, что не верит в планы экспансии талибов