https://ria.ru/20210825/iskopaemye-1747269251.html

Посол России заявил, что талибы открыты к сотрудничеству в бизнесе

Посол России заявил, что талибы открыты к сотрудничеству в бизнесе - РИА Новости, 25.08.2021

Посол России заявил, что талибы открыты к сотрудничеству в бизнесе

Талибы открыты к участию России в экономике, включая освоение недр, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T22:00

2021-08-25T22:00

2021-08-25T22:01

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

сша

талибан

нато

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Талибы открыты к участию России в экономике, включая освоение недр, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, так что это вопрос к нашему бизнесу", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

https://ria.ru/20210821/kabul-1746706424.html

кабул (город)

афганистан

россия

сша

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в мире, кабул (город), афганистан, россия, сша, талибан, нато, дмитрий жирнов