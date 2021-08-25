https://ria.ru/20210825/ipoteka-1747185730.html

ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" запустят цифровую военную ипотеку

ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" запустят цифровую военную ипотеку - РИА Новости, 25.08.2021

ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" запустят цифровую военную ипотеку

Соглашение о взаимодействии в области развития цифровой ипотеки подписали в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:45

2021-08-25T13:45

2021-08-25T14:07

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форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии в области развития цифровой ипотеки подписали в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека", сообщает пресс-служба банка."Соглашение предусматривает запуск полноценного электронного документооборота при предоставлении целевых жилищных займов и ипотечных кредитов военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы. Цифровой формат предполагает, что все участники сделки - банк, заемщик, "Росвоенипотека" и продавец недвижимости – получают возможность подписывать документы онлайн, используя усиленную квалифицированную электронную подпись", - говорится в пресс-релизе.По информации пресс-службы кредитной организации, первые цифровые сделки в тестовом режиме состоятся в ближайшее время, после чего цифровой формат будет распространен на все ипотечные сделки с участием ПСБ и "Росвоенипотеки".В свою очередь руководитель "Росвоенипотеки" Константин Ярославцев выразил уверенность в том, что подписание соглашения об использовании усиленной электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного займа и ипотечных кредитов между ФГКУ "Росвоенипотека" и банком ПСБ, а также внедрение электронного документооборота позволит удаленно, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим свое право на жилищное обеспечение. "Это станет еще одним плюсом накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих", - сказал Ярославцев.

https://ria.ru/20210824/sotrudnichestvo-1747058422.html

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новости компаний - экономика, кубинка, промсвязьбанк, росвоенипотека, псб (банк псб), форум "армия — 2021"