13:45 25.08.2021 (обновлено: 14:07 25.08.2021)
ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека" запустят цифровую военную ипотеку
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии в области развития цифровой ипотеки подписали в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и ФГКУ "Росвоенипотека", сообщает пресс-служба банка.
"Соглашение предусматривает запуск полноценного электронного документооборота при предоставлении целевых жилищных займов и ипотечных кредитов военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы. Цифровой формат предполагает, что все участники сделки - банк, заемщик, "Росвоенипотека" и продавец недвижимости – получают возможность подписывать документы онлайн, используя усиленную квалифицированную электронную подпись", - говорится в пресс-релизе.
По информации пресс-службы кредитной организации, первые цифровые сделки в тестовом режиме состоятся в ближайшее время, после чего цифровой формат будет распространен на все ипотечные сделки с участием ПСБ и "Росвоенипотеки".
"Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет на этом рынке технологичные форматы, предоставляя качественно новые сервисы для клиентов и партнеров-застройщиков. Повышение доступности ипотеки и необходимость обеспечения жильем военнослужащих требует объединения усилий со стороны всех участников накопительно-ипотечной системы. "Росвоенипотека" - наш стратегический партнер, в рамках соглашения мы создаем удобный и простой цифровой сервис, которым уже скоро смогут воспользоваться тысячи военных, проходящих службу в том числе на удаленных территориях, где ограничен доступ к городской и финансовой инфраструктуре. Благодаря запуску цифровой ипотеки, получить кредит на квартиру будет так же удобно и быстро, как оплатить коммунальные услуги или мобильную связь", - сказал руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов.
В свою очередь руководитель "Росвоенипотеки" Константин Ярославцев выразил уверенность в том, что подписание соглашения об использовании усиленной электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного займа и ипотечных кредитов между ФГКУ "Росвоенипотека" и банком ПСБ, а также внедрение электронного документооборота позволит удаленно, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим свое право на жилищное обеспечение.
"Это станет еще одним плюсом накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих", - сказал Ярославцев.
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