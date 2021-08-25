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Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"*
Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"* - РИА Новости, 25.08.2021
Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"*
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал перегибом включение телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов и добавил, что закон РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:44
2021-08-25T16:44
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей миронов
тихон дзядко
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал перегибом включение телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов и добавил, что закон об иноагентах нужно скорректировать."С одной стороны, понятие "иноагента" не мы ввели. Это международная практика, это нормально. Но то, что начинают, как я понимаю, на "Дожде"*... Ребята, ну, что вы дурака валяете? Мне кажется, здесь явно перегибается палка", - сказал Миронов журналистам.Парламентарий подчеркнул, что закон об иноагентах нуждается в корректировке. "Что-то мне подсказывает, что восьмой созыв Госдумы не то что прямо с этого начнет, начнем мы с социальных проблем, но к этому вопросу мы обязательно вернемся", - отметил он.Министерство юстиции РФ в минувшую пятницу включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Телеканал "Дождь"*. Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства заявлял, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.Минюст России также разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. * СМИ, выполняющее функции иноагента
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей миронов, тихон дзядко, россия
16:44 25.08.2021
 
Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"*

Глава "Справедливой России" Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"*

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкИнтерьер студии телеканала "Дождь" на "Красном Октябре"
Интерьер студии телеканала Дождь на Красном Октябре - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал перегибом включение телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов и добавил, что закон об иноагентах нужно скорректировать.
"С одной стороны, понятие "иноагента" не мы ввели. Это международная практика, это нормально. Но то, что начинают, как я понимаю, на "Дожде"*... Ребята, ну, что вы дурака валяете? Мне кажется, здесь явно перегибается палка", - сказал Миронов журналистам.
Парламентарий подчеркнул, что закон об иноагентах нуждается в корректировке. "Что-то мне подсказывает, что восьмой созыв Госдумы не то что прямо с этого начнет, начнем мы с социальных проблем, но к этому вопросу мы обязательно вернемся", - отметил он.
Министерство юстиции РФ в минувшую пятницу включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Телеканал "Дождь"*. Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства заявлял, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
Минюст России также разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:03
Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сергей МироновТихон ДзядкоРоссия
 
 
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