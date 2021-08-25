Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"*
Глава "Справедливой России" Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"*
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкИнтерьер студии телеканала "Дождь" на "Красном Октябре"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал перегибом включение телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов и добавил, что закон об иноагентах нужно скорректировать.
"С одной стороны, понятие "иноагента" не мы ввели. Это международная практика, это нормально. Но то, что начинают, как я понимаю, на "Дожде"*... Ребята, ну, что вы дурака валяете? Мне кажется, здесь явно перегибается палка", - сказал Миронов журналистам.
Парламентарий подчеркнул, что закон об иноагентах нуждается в корректировке. "Что-то мне подсказывает, что восьмой созыв Госдумы не то что прямо с этого начнет, начнем мы с социальных проблем, но к этому вопросу мы обязательно вернемся", - отметил он.
Министерство юстиции РФ в минувшую пятницу включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Телеканал "Дождь"*. Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства заявлял, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
Минюст России также разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
24 августа, 17:03Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов