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Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"*

Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"* - РИА Новости, 25.08.2021

Миронов призвал поправить закон об иноагентах после случая с "Дождем"*

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал перегибом включение телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов и добавил, что закон РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:44

2021-08-25T16:44

2021-08-25T16:44

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сергей миронов

тихон дзядко

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал перегибом включение телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов и добавил, что закон об иноагентах нужно скорректировать."С одной стороны, понятие "иноагента" не мы ввели. Это международная практика, это нормально. Но то, что начинают, как я понимаю, на "Дожде"*... Ребята, ну, что вы дурака валяете? Мне кажется, здесь явно перегибается палка", - сказал Миронов журналистам.Парламентарий подчеркнул, что закон об иноагентах нуждается в корректировке. "Что-то мне подсказывает, что восьмой созыв Госдумы не то что прямо с этого начнет, начнем мы с социальных проблем, но к этому вопросу мы обязательно вернемся", - отметил он.Министерство юстиции РФ в минувшую пятницу включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Телеканал "Дождь"*. Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства заявлял, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.Минюст России также разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. * СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей миронов, тихон дзядко, россия