https://ria.ru/20210825/inoagent-1747178345.html

Песков прокомментировал включение "Дождя"* в список иноагентов

Песков прокомментировал включение "Дождя"* в список иноагентов - РИА Новости, 25.08.2021

Песков прокомментировал включение "Дождя"* в список иноагентов

Были существенные основания для включения телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, это не является выборочным применением закона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:01

2021-08-25T13:01

2021-08-25T13:01

общество

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

тихон дзядко

дождь (телеканал)

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Были существенные основания для включения телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, это не является выборочным применением закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, я не считаю, что это выборочное применение закона. Там были существенные основания для принятия таких решений. Поэтому лучше, если остаются непонятные моменты (по процедуре включения в реестр – ред.), все-таки задавать вопросы Минюсту", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не является ли включение "Дождя"* в список иноагентов выборочным применением закона, потому что аналогичные договоры с ЕС в рамках партнерских материалов и финансирование за них были и у других СМИ.Песков также добавил, что Минюст выполняет положения закона. "Может быть, я ошибаюсь, но там же был не один эпизод, по которому принималось решение", - подчеркнул пресс-секретарь президента.Министерство юстиции РФ в минувшую пятницу включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Телеканал "Дождь"*. Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.Минюст России также разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210821/dozhd-1746680607.html

https://ria.ru/20210825/smi-1747177098.html

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общество, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), тихон дзядко, дождь (телеканал), россия