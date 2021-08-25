https://ria.ru/20210825/inflyatsiya-1747178855.html

ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков

ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021

ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:04

2021-08-25T13:04

2021-08-25T13:04

экономика

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство контролируют ситуацию, принимаемых мер достаточно."Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию, но также существуют аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций. Поэтому, безусловно, и ЦБ, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210806/putin-1744772583.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), россия