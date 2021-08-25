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ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков
ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021
ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:04
2021-08-25T13:04
экономика
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство контролируют ситуацию, принимаемых мер достаточно."Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию, но также существуют аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций. Поэтому, безусловно, и ЦБ, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам.
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экономика, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), россия
13:04 25.08.2021
 
ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство контролируют ситуацию, принимаемых мер достаточно.
"Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию, но также существуют аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций. Поэтому, безусловно, и ЦБ, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 21:07
Путин поручил принять меры по ограничению инфляции
 
ЭкономикаДмитрий ПесковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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