https://ria.ru/20210825/inflyatsiya-1747178855.html
ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков
ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021
ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:04
2021-08-25T13:04
2021-08-25T13:04
экономика
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство контролируют ситуацию, принимаемых мер достаточно."Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию, но также существуют аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций. Поэтому, безусловно, и ЦБ, и правительство держат этот вопрос под строгим контролем. В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210806/putin-1744772583.html
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экономика, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), россия
ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: ЦБ и правительство контролируют риски всплеска инфляции