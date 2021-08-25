09:54 25.08.2021 (обновлено: 12:10 25.08.2021)
В России хотят разработать этические нормы искусственного интеллекта
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Пандемия ускорила развитие искусственного интеллекта, и христиане должны активно участвовать в выработке этических норм для его внедрения в разные сферы жизни, заявили иерархи и священники Русской православной церкви, а также светские эксперты из России и Германии на посвященном этой теме круглом столе в Петропавловске-Камчатском.
Базовые ценности
"Следующие десять лет искусственный интеллект, цифровизация будут все больше внедряться во все сферы общественной и экономической жизни. Пандемия COVID-19 ускорила этот процесс, который несет как выгоды, так и риски. Церковь в России и Германии не может отойти в сторону, возникает много этических вопросов: где границы применения искусственного интеллекта, как его использовать на благо людей и избегать злоупотреблений. Мы выступаем за тесное сотрудничество с Россией по таким темам", - сказал один из организаторов форума, руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в РФ доктор Томас Кунце.
Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор отметил, что важно взвесить все допустимые риски, понять основные принципы интегрирования искусственного интеллекта в жизнь народа. "Наш круглый стол способствует тому, чтобы истины, которые запечатлены в Священном Писании, служили фундаментом, чтобы даже на фоне быстро развивающихся новых технологий сохранились базовые ценности", - сказал архиерей.
То, что Церковь якобы против технического прогресса и не разбирается в достижениях науки, - это миф, заявил другой организатор форума, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "Одна из задач сегодня – опровержение этого мифа и поиск согласия между христианской традицией и научно-техническим прогрессом", - сказал он.
В центре - любовь
Куратор этого направления в Межсоборном присутствии РПЦ епископ Переславский и Угличский Феоктист отметил, что с христианской точки зрения этично и непререкаемо лишь то, что определил Иисус Христос, а он подчеркивал недопустимость формализации морали и обличал за это "книжников и фарисеев". "В центре христианской этики – любовь… Надо стараться видеть ближнего таким, каким создал его Бог", - пояснил епископ.
Касаясь строящихся на искусственном интеллекте систем, например, кредитования, а особенно "социального рейтинга" (такая система уже действует в Китае), он напомнил, что тотальное "принуждение к добру со стороны государства очень быстро приводит к кошмарам", примеры которых – в недавнем XX веке.
Искусственный бог
Развивая тему российско-германского сотрудничества, участники круглого стола затронули стратегию Германии в области искусственного интеллекта. Она предусматривает, по словам координатора проектов Фонда Аденауэра Леонардо Сальвадора, создание 100 новых кафедр. И для взаимодействия России и Германии особо интересны темы стандартизации и общих подходов к юридическим вопросам, касающимся искусственного интеллекта. Это касается и этического аспекта.
"В мире идет борьба за этику искусственного интеллекта", - отметила руководитель проекта "Искусственный интеллект" Национальной технологической инициативы, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологии Надежда Сурова. Она выступает за "изначальное включение христианской этики в создание нового поколения" людей и машин, связанных с искусственным интеллектом, а именно - за "включение РПЦ в разработку этики искусственного интеллекта". По ее словам, искусственный интеллект - это "глобальная технология развития человечества", и необходимо осознавать риски, что ИИ способен "формировать вашу религию", становиться "искусственным Богом".
8 октября 2017, 08:00РелигияГосподь бот: инженер Google создал религию, расколовшую Силиконовую долину
На предположение об искусственном Боге возразил председатель информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков. По его мнению, "это пока умозрительные заключения". При этом он убежден, что "без христианской нравственной системы человечество несется в пропасть", рискует использовать во вред интеллектуальные машины, особенно смертоносное оружие. И церковному сообществу нужно своевременно давать ответы на актуальные вопросы, касающиеся новых витков научно-технического прогресса.
"Церковь не демонизирует плоды прогресса. Но опасения, которые люди высказывают, собираются внутри Церкви. Поэтому Церковь нужно слушать людям, которые занимаются современными разработками", - добавил Волков.
Искусственная душа
На вопрос, возможно ли в будущем создание "искусственной души", однозначно отрицательно ответил секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов.
А директор научно-богословского центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, физик и протоиерей Кирилл Копейкин считает, что все, что сейчас делается в области искусственного интеллекта, - "всего лишь попытки моделировать искусственно поведение человека". Насколько этому искусственному моделированию следовать, каждый человек решает сам, отметил он.
Абрамов рассказал также о подходах межгосударственных и неправительственных организаций к искусственному интеллекту и усилиях Ватикана. По его словам, вызывает симпатию подход неправительственных организаций, ориентир на сформулированную в христианстве ценность "общего блага". Ведь христианская этика более чем на пару тысячелетий старше искусственного интеллекта, и попытки сформировать этические подходы к нему без христианских ценностей "терпят провал".
Церковная экспертиза
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева в числе наиболее серьезных этических вызовов, связанных с развитием искусственного интеллекта, назвала создание максимально правдоподобных фейков, "информационных пузырей", манипуляцию, навязывание человеку "удобных решений" и лишение его "необходимости выбирать" и тем самым развиваться.
"Сатана действует через удобства. А смартфон, например, очень удобен, интегрируя в себя десятки и сотни решений… Религиозное качество аскетичности покажет, что большинство функций смартфона нам не необходимо", - отметил протоиерей Александр Абрамов, напомнив о перепроизводстве и перепотреблении.
31 июля, 12:00Мы все умрём. Но это не точноНаучная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллектаТехнологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?
Однако поставить заслон внедрению новых высоких технологий невозможно. К тому же сегодня искусственный интеллект уже может навязывать нам представления об этике - менять наши представления о том, что хорошо и плохо, посредством сбора информации о человеке и доставки ему определенного контента. Поэтому, по мнению замдиректора Северо-Кавказского института – филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Натальи Киселевой, "нужны жесткие законы об искусственном интеллекте" и контроль за его внедрением.
"Необходима независимая внешняя экспертиза цифровых решений… Церковь должна выступать в качестве одного из таких внешних экспертов", - уверена она.
Дискуссии об искусственном интеллекте и христианстве, начавшиеся в Петропавловске-Камчатском 24 августа, продлятся до 26-го числа. Организаторами международного круглого стола "Искусственный интеллект и христианская этика" выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Фонд Конрада Аденауэра и Университет 2035 АНО "Национальная технологическая инициатива".