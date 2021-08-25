https://ria.ru/20210825/gubernatory-1747177242.html

В Кремле рассказали, как оценивают эффективность губернаторов

В Кремле рассказали, как оценивают эффективность губернаторов - РИА Новости, 25.08.2021

В Кремле рассказали, как оценивают эффективность губернаторов

Эффективность губернаторов оценивается, прежде всего, как глав регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:59

2021-08-25T12:59

2021-08-25T12:59

политика

дмитрий песков

единая россия

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Эффективность губернаторов оценивается, прежде всего, как глав регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его спросили, как в Кремле оценивают эффективность работы губернаторов как лидеров партийных списков "Единой России"."В Кремле оценивают, прежде всего, эффективность работы губернаторов как глав регионов, которые несут ответственность за социально-экономическое развитие регионов, за решение тех проблем, которые возникают, и нахождение на те вызовы, которые также возникают", - сказал Песков.Он уточнил, что многие регионы в этом году сталкиваются с беспрецедентными чрезвычайными природными явлениями, связанными с засухой, наводнениями и так далее."Это главная оценка", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210824/programma-1747097162.html

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политика, дмитрий песков, единая россия, россия