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В Кремле рассказали, как оценивают эффективность губернаторов
В Кремле рассказали, как оценивают эффективность губернаторов - РИА Новости, 25.08.2021
В Кремле рассказали, как оценивают эффективность губернаторов
Эффективность губернаторов оценивается, прежде всего, как глав регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:59
2021-08-25T12:59
2021-08-25T12:59
политика
дмитрий песков
единая россия
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Эффективность губернаторов оценивается, прежде всего, как глав регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его спросили, как в Кремле оценивают эффективность работы губернаторов как лидеров партийных списков "Единой России"."В Кремле оценивают, прежде всего, эффективность работы губернаторов как глав регионов, которые несут ответственность за социально-экономическое развитие регионов, за решение тех проблем, которые возникают, и нахождение на те вызовы, которые также возникают", - сказал Песков.Он уточнил, что многие регионы в этом году сталкиваются с беспрецедентными чрезвычайными природными явлениями, связанными с засухой, наводнениями и так далее."Это главная оценка", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210824/programma-1747097162.html
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политика, дмитрий песков, единая россия, россия
В Кремле рассказали, как оценивают эффективность губернаторов
Пресс-секретарь Песков: губернаторы несут ответственность за решение проблем региона