https://ria.ru/20210825/grazhdanstvo-1747234469.html
Путин допустил к государственной службе чиновников с двойным гражданством
Путин допустил к государственной службе чиновников с двойным гражданством - РИА Новости, 25.08.2021
Путин допустил к государственной службе чиновников с двойным гражданством
Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:42
2021-08-25T17:42
2021-08-25T18:40
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Невозможность прекращения гражданства другого государства устанавливается решением президента или решением Комиссии по вопросам гражданства при главе государства."Обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года", — добавляется в документе.При этом чиновники должны "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства".Если комиссия не признает невозможность прекращения иностранного гражданства, в нее можно будет обратиться повторно, если обстоятельства существенно изменятся.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20201228/sovbez-1591296065.html
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политика, владимир путин, россия
17:42 25.08.2021 (обновлено: 18:40 25.08.2021)
Путин допустил к государственной службе чиновников с двойным гражданством
Президент Путин разрешил госслужбу чиновникам с двойным гражданством при невозможности выйти из него
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Невозможность прекращения гражданства другого государства устанавливается решением президента или решением Комиссии по вопросам гражданства при главе государства.
"Обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года", — добавляется в документе.
При этом чиновники должны "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства".
Если комиссия не признает невозможность прекращения иностранного гражданства, в нее можно будет обратиться повторно, если обстоятельства существенно изменятся.
Указ вступает в силу со дня его подписания.