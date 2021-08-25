https://ria.ru/20210825/grazhdanstvo-1747234469.html

Путин допустил к государственной службе чиновников с двойным гражданством

Путин допустил к государственной службе чиновников с двойным гражданством - РИА Новости, 25.08.2021

Путин допустил к государственной службе чиновников с двойным гражданством

Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:42

2021-08-25T17:42

2021-08-25T18:40

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Невозможность прекращения гражданства другого государства устанавливается решением президента или решением Комиссии по вопросам гражданства при главе государства."Обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года", — добавляется в документе.При этом чиновники должны "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства".Если комиссия не признает невозможность прекращения иностранного гражданства, в нее можно будет обратиться повторно, если обстоятельства существенно изменятся.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20201228/sovbez-1591296065.html

https://ria.ru/20210302/navalnaya-1599530405.html

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политика, владимир путин, россия