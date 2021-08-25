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Руденя: фермеры Верхневолжья получат гранты на развитие хозяйств
Руденя: фермеры Верхневолжья получат гранты на развитие хозяйств - РИА Новости, 25.08.2021
Руденя: фермеры Верхневолжья получат гранты на развитие хозяйств
Необходимо наращивать поддержку села, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:04
2021-08-25T20:04
2021-08-25T20:04
тверская область
экономика
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. Необходимо наращивать поддержку села, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.При этом он сообщил, что фермеры в 2021 году получат гранты "Агростартап" на развитие хозяйств. Размеры грантов составят до 6 миллионов рублей. Приоритетное направление, по которому можно получить максимальную сумму, - разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений.Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.Получателями гранта могут стать крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ), индивидуальные предприниматели и физические лица при условии регистрации КФХ в течение 30 дней после получения поддержки, отметили в пресс-службе.
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экономика, игорь руденя
ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости.
Необходимо наращивать поддержку села, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
"Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства.
При этом он сообщил, что фермеры в 2021 году получат гранты "Агростартап" на развитие хозяйств. Размеры грантов составят до 6 миллионов рублей. Приоритетное направление, по которому можно получить максимальную сумму, - разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений.
Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.
Получателями гранта могут стать крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ), индивидуальные предприниматели и физические лица при условии регистрации КФХ в течение 30 дней после получения поддержки, отметили в пресс-службе.