https://ria.ru/20210825/granty-1747259110.html

Руденя: фермеры Верхневолжья получат гранты на развитие хозяйств

Руденя: фермеры Верхневолжья получат гранты на развитие хозяйств - РИА Новости, 25.08.2021

Руденя: фермеры Верхневолжья получат гранты на развитие хозяйств

Необходимо наращивать поддержку села, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:04

2021-08-25T20:04

2021-08-25T20:04

тверская область

экономика

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. Необходимо наращивать поддержку села, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.При этом он сообщил, что фермеры в 2021 году получат гранты "Агростартап" на развитие хозяйств. Размеры грантов составят до 6 миллионов рублей. Приоритетное направление, по которому можно получить максимальную сумму, - разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений.Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.Получателями гранта могут стать крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ), индивидуальные предприниматели и физические лица при условии регистрации КФХ в течение 30 дней после получения поддержки, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210820/zayavki-1746575538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, игорь руденя