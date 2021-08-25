https://ria.ru/20210825/graffiti-1747146764.html
В Москве согласовали более ста граффити в этом году
В Москве согласовали более ста граффити в этом году - РИА Новости, 25.08.2021
В Москве согласовали более ста граффити в этом году
Более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры, согласовали в Москве в этом году, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:29
2021-08-25T10:29
2021-08-25T10:29
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василий лановой
петр бирюков
константин симонов (политолог)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры, согласовали в Москве в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала более 100 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования, часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции", - сказал Бирюков.Он рассказал, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства.С начала года в список согласованных граффити вошли изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового.Бирюков напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено.Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы.Решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве.В настоящее время в Москве насчитывается около 750 согласованных граффити.
https://ria.ru/20210820/moskva-1746488202.html
https://ria.ru/20210825/moskva-1747140576.html
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общество, москва, василий лановой, петр бирюков, константин симонов (политолог), городское хозяйство москвы
В Москве согласовали более ста граффити в этом году
Заммэра Москвы Бирюков: в столице согласовали более ста граффити в этом году
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры, согласовали в Москве
в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала более 100 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования, часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции", - сказал Бирюков.
Он рассказал, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства.
С начала года в список согласованных граффити вошли изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового
.
Бирюков напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено.
Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы.
Решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве.
В настоящее время в Москве насчитывается около 750 согласованных граффити.