https://ria.ru/20210825/graffiti-1747146764.html

В Москве согласовали более ста граффити в этом году

В Москве согласовали более ста граффити в этом году - РИА Новости, 25.08.2021

В Москве согласовали более ста граффити в этом году

Более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры, согласовали в Москве в этом году, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:29

2021-08-25T10:29

2021-08-25T10:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

василий лановой

петр бирюков

константин симонов (политолог)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры, согласовали в Москве в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала более 100 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования, часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции", - сказал Бирюков.Он рассказал, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства.С начала года в список согласованных граффити вошли изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового.Бирюков напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено.Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы.Решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве.В настоящее время в Москве насчитывается около 750 согласованных граффити.

https://ria.ru/20210820/moskva-1746488202.html

https://ria.ru/20210825/moskva-1747140576.html

https://ria.ru/20210823/deti-1746804402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, василий лановой, петр бирюков, константин симонов (политолог), городское хозяйство москвы