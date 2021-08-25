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Экономист спрогнозировал рост госдолга Украины

Экономист спрогнозировал рост госдолга Украины - РИА Новости, 25.08.2021

Экономист спрогнозировал рост госдолга Украины

Государственный долг Украины до конца года увеличится в абсолютных значениях, в том числе за счет ожидаемого второго транша со стороны Международного валютного... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:48

2021-08-25T08:48

2021-08-25T08:49

экономика

армения

сша

джо байден

владимир зеленский

ренессанс капитал

мвф

мид украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Государственный долг Украины до конца года увеличится в абсолютных значениях, в том числе за счет ожидаемого второго транша со стороны Международного валютного фонда (МВФ), заявил РИА Новости экономист ИК "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Андрей Мелащенко.Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут встречу 31 августа. Как сообщал глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, формат встречи президентов предусматривает не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз".С конца 90-х годов государственный долг Украины существенно вырос, как в абсолютных, так и относительных значениях. Основные периоды роста приходились на мировой финансовый кризис и период острой конфронтации с Россией, напомнил эксперт."В 2020 году государственный долг Украины, как и многих других странах, существенно вырос (на 10 процентных пунктов по отношению к ВВП, или более чем 500 миллиардов гривен). При этом в разрезе внутренних и внешних заимствований рост был достаточно равномерным (доля внешних обязательств порядка 60%). По объему государственного долга к ВВП Украина занимает высокие уровни в регионе, который мы покрываем, уступая лишь Армении и Грузии", - отметил Мелащенко."Мы ожидаем, что в этом году государственный долг Украины несколько увеличится в абсолютных значениях, в том числе за счет ожидаемого нами второго транша со стороны МВФ (в рамках действующей программы заимствований на 5 миллиардов долларов). В относительных же значениях мы ожидаем небольшого снижения за счет восстановительного роста экономики в 2021 году", - сообщил он. Так, по оценке "Ренессанс Капитала", в 2021 году госдолг Украины в абсолютных значениях вырастет до 97,811 миллиарда долларов с 94,612 миллиарда по итогам 2020 года.Относительно ВВП страны эксперты прогнозируют снижение госдолга до 59% с 60,8% в 2020 году. А в 2022 году госдолг Украины, по прогнозам экспертов, превысит отметку в 100 миллиардов долларов и составит 103,692 миллиарда долларов по итогам года, в 2023 году - увеличится до 106,088 миллиарда. В относительных же значениях государственный долг продолжит небольшое снижение - до 58,6% от ВВП в 2022 году и до 57,5% от ВВП в 2023 году.

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, армения, сша, джо байден, владимир зеленский, ренессанс капитал , мвф, мид украины, дмитрий кулеба, россия