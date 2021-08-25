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https://ria.ru/20210825/gosdolg-1747121423.html
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей - РИА Новости, 25.08.2021
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей
Госдолг России по итогам первых шести месяцев текущего вырос на 1,483 триллиона рублей до 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП, отмечается в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T00:16
2021-08-25T01:42
экономика
счетная палата рф
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Госдолг России по итогам первых шести месяцев текущего вырос на 1,483 триллиона рублей до 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП, отмечается в аналитической записке Счетной палаты.Рост госдолга составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 7,8 процента.Внутренний долг вырос на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7 процента, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 79,3 процента.Внешний долг за данный период вырос на 1,839 миллиарда долларов, или на 3,2 процента, до 58,542 миллиарда долларов. В рублевом эквиваленте этот показатель увеличился 47,871 миллиарда рублей, или на 1,1 процента, до 4,237 триллиона рублей.На обслуживание госдолга из бюджета за шесть месяцев потратили 506 миллиардов рублей, из них 434,5 миллиарда пошли на внутренний долг.Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что госдолг России в следующей трехлетке составит около 18-20 процентов ВВП. При этом он указал на снижение уровня заимствований по сравнению с 2020 годом. Как отмечала вице-президент ЦСР Диана Каплинская, уровень госдолга остается на безопасном для финансово-экономической системы России уровне. "Текущий уровень госдолга России является достаточно комфортным для дальнейшего социально-экономического развития и не дает оснований международным рейтинговым агентствам для пересмотра в сторону снижения текущего значения рейтинга страны", - указывала эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/dolg-1745681211.html
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экономика, счетная палата рф, россия
00:16 25.08.2021 (обновлено: 01:42 25.08.2021)
 
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года составил 20,4 триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Госдолг России по итогам первых шести месяцев текущего вырос на 1,483 триллиона рублей до 20,4 триллиона рублей, или 17,7 процента ВВП, отмечается в аналитической записке Счетной палаты.
Рост госдолга составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 7,8 процента.
Внутренний долг вырос на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7 процента, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 79,3 процента.
Внешний долг за данный период вырос на 1,839 миллиарда долларов, или на 3,2 процента, до 58,542 миллиарда долларов. В рублевом эквиваленте этот показатель увеличился 47,871 миллиарда рублей, или на 1,1 процента, до 4,237 триллиона рублей.
Счетчик государственного долга США на Манхэттене в Нью-Йорке. 15 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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На обслуживание госдолга из бюджета за шесть месяцев потратили 506 миллиардов рублей, из них 434,5 миллиарда пошли на внутренний долг.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что госдолг России в следующей трехлетке составит около 18-20 процентов ВВП. При этом он указал на снижение уровня заимствований по сравнению с 2020 годом.
Как отмечала вице-президент ЦСР Диана Каплинская, уровень госдолга остается на безопасном для финансово-экономической системы России уровне. "Текущий уровень госдолга России является достаточно комфортным для дальнейшего социально-экономического развития и не дает оснований международным рейтинговым агентствам для пересмотра в сторону снижения текущего значения рейтинга страны", - указывала эксперт.
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