https://ria.ru/20210825/gaz-1747246974.html

Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук

Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.08.2021

Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти страны лукавят, когда отрицают прямую покупку газа РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:44

2021-08-25T18:44

2021-08-25T22:57

в мире

природный газ

украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти страны лукавят, когда отрицают прямую покупку газа у России, на самом деле они приобретают его у европейских стран, когда он идет к ним транзитом по территории Украины."Когда мы отрицаем прямые поставки (газа. — Прим. ред.) из России, отказываемся от них, которые являются намного дешевле, а значит, мог бы быть дешевле этот газ и для населения нашего <…> мы просто лукавим", — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду, комментируя заявления украинских властей о покупке газа у Европы.По словам Медведчука, Украина пользуется российским газом, который получает из прямых поставок."Газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается в Украине", — объяснил Медведчук, добавив, что таким образом Киев отбирает 10-14 миллиардов кубометров российского газа в год.Украина прекратила закупку газа у Российской Федерации в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

https://ria.ru/20210824/gaz-1746963286.html

https://ria.ru/20210817/gaz-1746021685.html

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в мире, природный газ, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия