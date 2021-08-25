18:44 25.08.2021 (обновлено: 22:57 25.08.2021)
Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук
Глава "Оппозиционной платформы" Медведчук: власти лукавят, отрицая прямую покупку газа у России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти страны лукавят, когда отрицают прямую покупку газа у России, на самом деле они приобретают его у европейских стран, когда он идет к ним транзитом по территории Украины.
"Когда мы отрицаем прямые поставки (газа. — Прим. ред.) из России, отказываемся от них, которые являются намного дешевле, а значит, мог бы быть дешевле этот газ и для населения нашего <…> мы просто лукавим", — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду, комментируя заявления украинских властей о покупке газа у Европы.
По словам Медведчука, Украина пользуется российским газом, который получает из прямых поставок.
"Газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается в Украине", — объяснил Медведчук, добавив, что таким образом Киев отбирает 10-14 миллиардов кубометров российского газа в год.
Украина прекратила закупку газа у Российской Федерации в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
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