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Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук
Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.08.2021
Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти страны лукавят, когда отрицают прямую покупку газа РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:44
2021-08-25T22:57
в мире
природный газ
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти страны лукавят, когда отрицают прямую покупку газа у России, на самом деле они приобретают его у европейских стран, когда он идет к ним транзитом по территории Украины."Когда мы отрицаем прямые поставки (газа. — Прим. ред.) из России, отказываемся от них, которые являются намного дешевле, а значит, мог бы быть дешевле этот газ и для населения нашего &lt;…&gt; мы просто лукавим", — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду, комментируя заявления украинских властей о покупке газа у Европы.По словам Медведчука, Украина пользуется российским газом, который получает из прямых поставок."Газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается в Украине", — объяснил Медведчук, добавив, что таким образом Киев отбирает 10-14 миллиардов кубометров российского газа в год.Украина прекратила закупку газа у Российской Федерации в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
https://ria.ru/20210824/gaz-1746963286.html
https://ria.ru/20210817/gaz-1746021685.html
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в мире, природный газ, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
18:44 25.08.2021 (обновлено: 22:57 25.08.2021)
 
Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук

Глава "Оппозиционной платформы" Медведчук: власти лукавят, отрицая прямую покупку газа у России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти страны лукавят, когда отрицают прямую покупку газа у России, на самом деле они приобретают его у европейских стран, когда он идет к ним транзитом по территории Украины.
"Когда мы отрицаем прямые поставки (газа. — Прим. ред.) из России, отказываемся от них, которые являются намного дешевле, а значит, мог бы быть дешевле этот газ и для населения нашего <…> мы просто лукавим", — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду, комментируя заявления украинских властей о покупке газа у Европы.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 07:08
В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
По словам Медведчука, Украина пользуется российским газом, который получает из прямых поставок.
"Газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается в Украине", — объяснил Медведчук, добавив, что таким образом Киев отбирает 10-14 миллиардов кубометров российского газа в год.
Украина прекратила закупку газа у Российской Федерации в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 05:43
Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
 
В миреПриродный газУкраинаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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