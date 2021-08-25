https://ria.ru/20210825/forum-1747243125.html
В Москве впервые пройдет международный форум Ecomference Rupost Retail Week
В Москве впервые пройдет международный форум Ecomference Rupost Retail Week - РИА Новости, 25.08.2021
В Москве впервые пройдет международный форум Ecomference Rupost Retail Week
В Технопарке "Сколково" 7 и 8 октября 2021 года состоится крупнейший международный форум электронной коммерции и ритейла Ecomference Rupost Retail Week... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:23
2021-08-25T18:23
2021-08-25T18:23
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747241130_0:0:896:504_1920x0_80_0_0_77deeaae8abec8e11ceafbececeda672.jpg
МОСКВА, 26 авг - Пресс-служба Retail Event. В Технопарке "Сколково" 7 и 8 октября 2021 года состоится крупнейший международный форум электронной коммерции и ритейла Ecomference Rupost Retail Week. Организаторы форума – Министерство промышленности и торговли РФ, Почта России - крупнейший интегратор российского рынка интернет-торговли, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.Ведущее отраслевое мероприятие объединит на одной площадке лидеров российской розничной торговли. В форуме примут участие более 200 спикеров и 6 000 участников: e-commerce эксперты и практики, представители федерального и регионального ритейла, маркетплейсов, ведущих отраслевых бизнес-ассоциаций, поставщиков потребительской продукции и решений для бизнеса, консалтинговых компаний, регуляторов в сфере потребительского рынка и стартап-сообщества.В деловую программу войдут более 60 сессий, посвященных инновациям и технологиям в офлайн- и онлайн-ритейле и логистике, главным трендам на рынке интернет-торговли и новым подходам в маркетинге. Отдельное внимание будет уделено устойчивому развитию e-commerce. Одна из флагманских сессий затронет проблемы eCom-футпринта и способы минимизировать вред, который взрывной рост электронной коммерции наносит планете.На форуме также обсудят: цифровую трансформацию ритейла, лучшие практики работы маркетплейсов, перспективы онлайн-торговли лекарствами, тренды трансграничной торговли, финтех и фудтех, e-grocery, "умные" инструменты продаж в ритейле: phygital, VR/AR и social commerce.Кроме деловой программы участников Ecomference Rupost Retail Week ждет:Приглашаем ритейлеров, производителей и поставщиков, e-commerce экспертов и представителей СМИ принять участие или стать партером Ecomference Rupost Retail Week!По этим и другим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с Дирекцией Форума:+7 (495) 924-02-80ecomference@retailevent.ruhttp://ecomference.retailweek.ru/Место проведения Ecomference Rupost Retail Week:г. Москва, Большой бульвар 42, корпус 1, Технопарк "Сколково".Наша страница в Facebook: https://www.facebook.com/rusretailweekВозрастная категория – 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747241130_259:0:931:504_1920x0_80_0_0_3a05ab2ef3ccc73e6be402f91d0641c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 26 авг - Пресс-служба Retail Event. В Технопарке "Сколково" 7 и 8 октября 2021 года состоится крупнейший международный форум электронной коммерции и ритейла Ecomference Rupost Retail Week. Организаторы форума – Министерство промышленности и торговли РФ, Почта России - крупнейший интегратор российского рынка интернет-торговли, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.
Ведущее отраслевое мероприятие объединит на одной площадке лидеров российской розничной торговли. В форуме примут участие более 200 спикеров и 6 000 участников: e-commerce эксперты и практики, представители федерального и регионального ритейла, маркетплейсов, ведущих отраслевых бизнес-ассоциаций, поставщиков потребительской продукции и решений для бизнеса, консалтинговых компаний, регуляторов в сфере потребительского рынка и стартап-сообщества.
В деловую программу войдут более 60 сессий, посвященных инновациям и технологиям в офлайн- и онлайн-ритейле и логистике, главным трендам на рынке интернет-торговли и новым подходам в маркетинге. Отдельное внимание будет уделено устойчивому развитию e-commerce. Одна из флагманских сессий затронет проблемы eCom-футпринта и способы минимизировать вред, который взрывной рост электронной коммерции наносит планете.
На форуме также обсудят: цифровую трансформацию ритейла, лучшие практики работы маркетплейсов, перспективы онлайн-торговли лекарствами, тренды трансграничной торговли, финтех и фудтех, e-grocery, "умные" инструменты продаж в ритейле: phygital, VR/AR и social commerce.
Кроме деловой программы участников Ecomference Rupost Retail Week ждет:
—· выставка e-commerce технологий, где более 100 брендов представят свою продукцию и решения для онлайн-ритейла;
—· ритейл-туры, которые на практике познакомят посетителей с успешными кейсами магазинов;
—· консультации для экспортеров и представителей малого и среднего бизнеса по успешному выходу на зарубежные рынки;
—· хакатон на тему Цифровой Марки;
—· подведение итогов отраслевого конкурса Ecom Awards;
—· отраслевой кубок по мини-футболу среди компаний e-commerce ритейла.
Приглашаем ритейлеров, производителей и поставщиков, e-commerce экспертов и представителей СМИ принять участие или стать партером Ecomference Rupost Retail Week!
По этим и другим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с Дирекцией Форума:+7 (495) 924-02-80
ecomference@retailevent.ru
Место проведения Ecomference Rupost Retail Week:
г. Москва, Большой бульвар 42, корпус 1, Технопарк "Сколково".
Возрастная категория – 18+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.